ofo創始人戴威發員工信　坦言「為欠每一分錢負責勇敢活下去」

▲ofo創始人戴威。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

共享單車ofo在2016年竄起，曾以小黃車揚名海外，但近幾個月卻不斷傳出營運陷入困境，爆發用戶退押金潮的風波。對於公司深陷危機，ofo小黃車創始人戴威今（19）日發布員工信表示，「希望每一位ofo人都不逃避，勇敢活下去，為我們欠著的每一分錢負責，為每一個支持過我們的用戶負責。」

綜合陸媒報導，許多北京市民17日一大早就聚集在位於中關村互聯網金融中心的總部退押金，由於申請民眾太多，隊伍一路從5樓排到大廳外街。

▲北京市民17日湧入ofo總部大樓要退押金。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

對於用戶申請退押金一事，ofo表示，如有用戶到公司現場進行登記，我們會將收集到的訊息按時間先後順序併入線上退押金序列中；這也表示，到現場也只能登記，並不能現場拿到押金。但第二天仍有數百人到ofo總部排隊登記。

ofo小黃車創始人戴威今天發布員工信表示，近半年來，來自現金流和媒體的壓力，讓他們力不從心，尤其是公司全力尋找融資而無果後，他無數次想過把運營資金全砍掉，用來退還部分用戶押金和供應商欠款，甚至是解散公司、申請破產，這樣大家就不用繼續承擔這麼大的壓力了。

戴威接著表示，「但每當我產生這樣念頭的時候，我總能看到路上一個又一個用戶，或許是騎著小黃車趕去上班、或許是推著小黃車乘放重物，再想到每天我們還依然為好幾百萬用戶提供著服務，我告訴自己，也告訴每一位ofo人，活著才有希望，再大的壓力我們也要扛著，再大的困難我們也要想辦法克服。」

▲共享單車高折損率也是運營問題之一，圖為廢棄的共享單車拼出來的「單車墳場」空拍照。（圖／CFP）

截至18日晚間22時，ofo的在線排隊退押金人數已經達到1013萬人。按照ofo押金為人民幣99元或199元（約新台幣445元或895元，下同）計算，全部的退押金總額約在人民幣10億至20億元。

以下為戴威發給全體員工的信件全文

各位ofo人：

大家好。相信無論你們是在總部還是在全國各個城市，這幾天都經歷著巨大的煎熬和壓力，我與大家一樣，在痛苦和絕望中堅持著。

由於從去年底到今年初沒能夠對外部環境的變化做出正確的判斷，公司今年一整年都背負著巨大的現金流壓力。退還用戶押金、支付供應商的欠款、維持公司的運營，1塊錢要掰成3塊錢花。

近半年來，來自現金流和媒體的壓力，讓我們力不從心，尤其是公司全力尋找融資而無果後，我無數次想過把運營資金全砍掉，用來退還部分用戶押金和供應商欠款，甚至是解散公司、申請破產，這樣大家就不用繼續承擔這麼大的壓力了。

但每當我產生這樣念頭的時候，我總能看到路上一個又一個用戶，或許是騎著小黃車趕去上班、或許是推著小黃車乘放重物，再想到每天我們還依然為好幾百萬用戶提供著服務，我告訴自己，也告訴每一位ofo人，活著才有希望，再大的壓力我們也要扛著，再大的困難我們也要想辦法克服。

非常非常感恩仍然堅持在公司的各位兄弟姐妹，我難以想像和體會你們在今年承受了多大的壓力、克服了多大的困難。我沒有機會和你們一一相識和了解，但我內心充滿著感恩和驕傲，是大家用自己生命的熱情和敬業在維持著單車的運營，為用戶能多騎到一輛車、能多一天騎到車而拼命。

也同樣感恩已經離職或是將要離職的各位同學，你們每一位都用自己的感情和力量撐起過ofo年輕卻沉重的身軀，我沒有機會和你們一一告別，但我內心充滿信心，有一天你們定會歸來，因為ofo的生命和血液裡有大家的參與和存在。

最後，我希望每一位ofo人都能認同並堅定信念：不逃避，勇敢活下去，為我們欠著的每一分錢負責，為每一個支持過我們的用戶負責！

讓世界沒有陌生的角落，ofo人永不放棄。

戴威

2018年12月19日

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