獨／李新之死解密版-當票篇　羅淑蕾：郭新政判刑關鍵「勾結當鋪」

記者柳名耕、張君豪／台北報導

羅淑蕾回憶當年這起珠寶案糾紛，她說：在影片中對珠寶業者說「珠寶交出來！珠寶交出來！」羅認為：珠寶商這邊付錢了，當然會請當鋪業者把貨拿出來。羅淑蕾解釋：郭新政當初拿到珠寶，有跟沈家民簽協議書，若沈家民兩個月內未贖回珠寶，這批珠寶就歸郭新政處置，加上法院事後查出郭新政勾結當鋪業者、沒有典當事實卻以當票騙取嚴嘉慧拿錢贖回，事實上在當鋪那天就是期限的最後一天，影片事實就是郭新政假裝有典當事實，強逼珠寶商拿錢來贖。

▲前立委羅淑蕾19日親上火線針對《誰摔死了李新》影片疑點受訪說明。（圖／記者張君豪攝）

羅淑蕾也解釋，為什麼幫珠寶商嚴嘉慧？她說因為當初嚴嘉慧遭沈家民騙走兩億珠寶，國外承銷商甚至派人赴台每天在店內監控、刁難嚴嘉慧、甚至向她索賠、後來得知珠寶淪為當鋪的典當品，郭新政又百般刁難，嚴嘉慧罹患憂鬱症甚至有輕生企圖。

羅淑蕾說：「任何一個有慈悲心的人，誰不想想去幫她。」羅說：在郭新政影片中，只呈現她很急在幫嚴嘉慧喬珠寶、郭新政卻沒交代清楚，她有沒有找李新來喬這批珠寶？甚至要李新去找幾個民進黨籍的立委幫忙喬卻遭到拒絕？羅淑蕾呼籲郭新政出來說清楚講明白。

羅淑蕾說：《誰摔死了李新》影片曝光，諸多不實指控鋪天蓋地衝著她而來，不少當年找她進行選民服務的民眾紛紛聲援打氣，羅淑蕾說：每個選民服務，哪個選民不希望民代把請託的事情當作是自己的事情。民代在合法範圍內，盡力去做才能幫助到民眾，取得民眾的信任認同。

對於郭新政指控羅淑蕾助理去拍攝半張當票變造，造成她官司敗訴。對此羅淑蕾說明：當初她勸兩邊好好講，請律師到場看怎麼協議讓事件落幕。但後來雙方相互提告，法院發現郭信政勾結當鋪業者製造典當假象，因此郭新政敗訴關鍵不是當票真假，這點大家都混淆了，關鍵是郭新政和當鋪間根本沒有典當的6600多萬進出金流。

影片指控羅淑蕾派助理去當鋪威逼對方拿出當票拍攝，還指控她們偽造當票造成官司敗訴。羅淑蕾解釋：「我的助理就是個瘦弱的女生，有辦法去威逼身材壯碩的當鋪業者？業者可能出一拳我的助理就躺下了。以當鋪業者的人脈實力，一個女助理去威逼脅迫當鋪？任何有社會經驗的人能相信嗎？」

羅淑蕾進一步說明：「你到當鋪去典當，當鋪當然要付你錢。法官據此當庭問郭新政，典當珠寶的6600現金，當鋪是怎麼交到妳手上？郭信政當時說600萬是當舖直接給現金，其他6000萬隔天當鋪業者開車送到她家。」

羅淑蕾說，本案法官很認真，法官根據上述說法：調閱郭新政住家和當鋪周遭監視器，發現郭說送錢當天，根本沒人送現金上門：「6000萬現金體積多大？起碼也好幾個皮箱要用車載吧？」但郭新政住家和當鋪周遭監視器都無人車送錢出入的影像證據。法庭調閱兩邊帳戶資料，發現郭和當鋪業者聲稱付錢那段期間，也無6600萬的金流、法官才認定郭欣政和當鋪業者虛偽典當事實，因此偽造文書有罪。「郭新政被判有罪，根本跟當票真假無關，民眾都被影片誤導了！」