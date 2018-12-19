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獨／羅淑蕾告「綜藝咖」盛竹如　唸字卡「害我一覺醒來變兇手」

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記者張君豪、柳名耕／台北報導

繼珠寶商嚴嘉慧針對郭新政《誰摔死了李新？》影片出面反擊後，前立委羅淑蕾19日也現身指控影片內容充滿不實！《ETtoday新聞雲》記者19日下午在台北市專訪羅淑蕾，她表示，郭新政找了一個自以為很有聲望、晚年卻變成綜藝咖的演員來唸字卡，影片充滿不實指控，相當遺憾部分網友被影片內容帶著走，已委託律師告盛竹如妨害名譽。

▲▼前立委羅淑蕾今天親上火線針對《誰摔死了李新》影片疑點受訪說明。（圖／記者張君豪攝）

▲前立委羅淑蕾今天親上火線針對《誰摔死了李新》影片疑點受訪說明。（圖／記者張君豪攝）

羅淑蕾一開始就受訪就說：最近很多網友來臉書留言問我：「李新被你害死了！」「你有沒有夢到李新？」「睡得好不好？」笑稱：「我每晚都睡得很好！」「只是沒想到一個不實影片，我一覺睡醒了就變成殺人兇手！」

羅淑蕾指出，當年她接受珠寶商陳情才接手珠寶糾紛案協調，對於影片內容的真實性，「一刀未剪的當鋪錄影帶、那個畫面是真實的。但因為沒有字幕沒有演員，大家沒興趣」「至於另外一部、那就是完全不實的陰謀指控」「但因為搞得很像藍色蜘蛛網，又有綜藝咖演員來演，大家愛看。」

羅淑蕾說，《誰摔死了李新？》影片根本斷章取義，她解釋在當舖贖回珠寶時：「我頻頻講要負責，是因為在當鋪裡贖珠寶，郭新政過程百般刁難，一下子說珠寶有問題、一下子說台支有問題。但台支就是現金！所以我才說台支沒問題　我負責。」結果造成網友陰謀論，羅淑蕾提醒網友：「但台支有沒有兌現？有嘛！」

羅淑蕾說明：「大家都在質疑台支本票漏蓋章，會不會是我們故意的不蓋，事實上縱使台支本票漏蓋一個章，事實上對於持票人權利根本沒有影響，因為台支本票跟一般支票根本不一樣，那是你要帶著現金去銀行，銀行拿到錢了才會把支票開給你，台支本票根本等於現金，也是一種絕對會兌現的支票。

羅表示：「已有媒體看到影片，詢問國泰世華銀行，國泰世華也澄清了。事實上在影片裡有幾段也很清楚的看到，我在20日的直播會說清楚講明白。當天在當鋪裡，包含當鋪業者和郭新政，當時都知道是銀行的疏忽漏蓋的，可是事隔多年，她就是要顛倒是非講成是珠寶商勾結立委拿芭樂票要去騙她的珠寶。」

羅淑蕾指出，事實上當天當鋪業者就持票去銀行領到錢，這些情況郭新政都知道，她為什麼不說？最重要的一點：郭新政自己是國泰世華銀行的VIP，在當鋪當天她自己帶國泰世華某分行襄理到當鋪來，當鋪業者拿到三張台銀本票也打電話跟發票銀行照會，銀行也告知沒有問題。

羅淑蕾感嘆影片動機邪惡和影響之大，羅說；郭新政官司打輸根本和當票真假、台支本票無關：「就是混淆事實在誤導民眾！」羅淑蕾強調會再20日晚間9點在臉書「是誰在消費李新」粉絲專頁及她個人臉書直播說明真相。

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關鍵字：李新之死,郭新政,羅淑蕾,誰摔死了李新

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