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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／《誰摔死了李新》是假訊息還是找真相

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《誰摔死了李新》影片風波延燒，先不談羅、黃、蕭、嚴的各種問題，我想提的反而是最近有關「假訊息」的修法。

根據內政部網站與其他新聞，行政單位有意修法遏止假新聞，包含《社會秩序維護法》、《災害防救法》、《食安法》等。其實，有些法律已經有防制假訊息的條文了，像是《社會秩序維護法》第63條與《傳染病防治法》第63條都有處罰散布謠言，這次修法有些是加重處罰；至於《災害防救法》，則是新增處罰。因此可說行政機關是開啟一個全面包圍網，從普遍假訊息到專業領域假訊息都要防堵。

從立法目的來看，我非常支持，有時看一些新聞或流言我也是看到快氣死，虛構的事實還講的跟真的一樣；錯誤的人、事、時、地、物還兜一起帶風向。重點是，這樣的新聞還有人埋單，然後一傳十，十傳百，害我回家還要跟長輩解釋一百遍！但對這種法律，我抱有很大的疑問，理由有以下三點：

1.假訊息難以定義，到最後能罰的不多

根據行政院專案報告的定義，假訊息包含三個要素：「惡」、「害」、「假」，也就是主觀上出於惡意、造成損害或危險、訊息內容有捏造或虛構，可是只有符合這些條件的才算假訊息嗎？沒有惡意的錯誤資訊，難道不算假新聞？那麼絕大多數的媒體或許都能找到一個出口，畢竟新聞也難達到完全真實，只要稍盡查證義務，或許就能免於惡意的大帽子。

沒有造成危害的，難道就不算假訊息嗎？舉例來說，網傳「癌症化療97％無效」、「以核養綠公投過關，『非核家園』將失效」，經台灣事實查核中心檢驗後為錯誤訊息，而這些在你爸媽群組裡面傳的訊息，說真的也不會產生什麼危害或影響公共安寧或健康，可是這些明明都是假訊息。

而非虛構、捏造的，就不算假訊息嗎？舉個我今天才看到的例子，某媒體報導「去蔣化遭央行打臉，促轉會改口稱蒐集資料」，但仔細看內文，根本是把促轉會17日的記者會與央行前總裁3月左右的評論兜在一起講，掛上「打臉」、「改口」來凸顯某一方在狡辯。這則新聞亂解讀、亂帶風向，但記者可以說自己講的都是事實，不是假。到最後能處罰的假訊息，或許真的少之又少，也不是真正影響社會的假新聞。

2.沒有行政機關敢開罰，沒有法官敢判刑

前面有提到，其實現行法已經有處罰假訊息的規定了。但以《社會秩序維護法》為例，你去查查判決，沒有處罰散布謠言的案例！也許行政機關默默地做出許多處罰造謠的處分，這查不到，但一件判決都沒有，我很難相信實務上有嚴格執行這個法規的可能性。現行法擺在那都沒人用了，即便多加幾條或加重處罰，究竟能帶來多大影響。

不過，《傳染病防治法》的部分，倒是有一個判決：某被告在網路上散布關於愛滋病的不實資訊（把梅毒、天花的病症說成是愛滋病的症狀），做為反對同性婚姻的理由而在臉書上跟人吵架。法院認為這樣不符合法律的要件，畢竟誤植不是散布「疫情」的不實資訊，貼文時間也很短，最後判決無罪。（參考桃園地方法院107年度易字第38號刑事判決）

看過這個判決，看完你一定會很生氣，這種人不就是典型的假訊息散布者，用不實資訊來誤導民眾、阻礙理性溝通，但很可惜，這樣也不能用現行法處罰。法律定的嚴格，法官判的嚴格，這樣一個供在天上卻難以實用的法律，會不會到最後變成是諷刺「假訊息必勝」的一個石碑呢？

3.言論自由的保障不能有一絲限制

為什麼一開始要拿李新案來討論假訊息修法呢？《誰摔死了李新》播出了許多不為人知的秘密，一時之間的風向全部在郭。但設想你是羅、黃或蕭，你一定覺得這些是假訊息：當初說的明明不是這樣、我沒有說過這些話、我才沒有與黑道共謀……。這時候，你就會去檢舉對方使用假訊息。

▲▼李新女友郭新政(左)。（圖／翻攝李新臉書）

▲去年墜樓身亡的台北市議員李新與女友郭新政。（圖／翻攝李新臉書） 

這部影片有沒有「假」？現在只有單方說法，我也不確定。但能確定的是，珠寶案已經有一個判決結果了，至少判決不是完全相信郭的說法，但這一部分郭還是堅持是自己的說法，那這樣還不算假嗎？

這部影片有沒有「害」？這部影片的宗旨在立委、黑道、媒體、司法機關各方的勾結與黑暗，你說對公共秩序、公共利益或政府監督沒有影響嗎？

這部影片有沒有「惡」？這部影片拍來就是要針對羅、黃、蕭的，絕對是故意的。

這樣看來，羅其實有很大的條件跟可能性去指控《誰摔死了李新》是假訊息。但是由法官、政府介入這件事情，合理嗎？還是留待雙方各自表述、靠證據廝殺決定誰是對的，比較適當呢？簡單來說，如果假訊息的法條拿出來用，反而是不利像《誰摔死了李新》這種揭弊的公眾討論，犧牲未來的可能性。

講這麼多，不是說假訊息不用管，但至少不要用處罰的方式管。假消息從哪裡來？也許是某個有心人士開始散布，但會一夕之間擴散，通常都是得到主流媒體的宣傳（例如在PTT上有一篇爆文，A媒體先抄，B再仿製，最後每一家媒體上都看得到），媒體是不是能多花點力氣查證，或是不要亂報新聞。講浮誇一點，與其修法處罰假新聞，不如修法讓記者變成一種需要國家考試的行業，把它弄得跟醫師、法官一樣要嚴格篩選才能當。

用簡單的供需理論來想的話，假如民眾不想看，或許媒體也不想報，那麼培育有素養、有識讀能力的民眾，就會是有效的解決方式。就算社會上的人已經沒救了，至少救救還在學的下一代，讓他們學會獨立思考、謹慎、檢驗與辯證的能力。在行政院的專案報告最尾端，就把媒體的自律和閱眾的媒體識讀能力，當作多管齊下的方案，這兩個面向反而最重要。

法律能夠解決問題，但通常不是最有效率的方式。期待處罰假訊息來消滅假訊息，或許只是緣木求魚。「教育才是最解決問題的方式」，聽起來很像幹話，但真理就是真理啊！

至於被說涉案的前立委、珠寶老闆有沒有違法亂紀、詐欺或貪瀆？現在看來只有單方的說法比較多，旁人也不知真假。假如事情真的如一方所講的有勾結、超出選民服務，我猜另一方也會把證據交給檢方去調查貪污、瀆職，接下來就看檢方對這個風波做出什麼反應吧？

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▲雷皓明律師●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。本文原文刊載於律師談吉他粉絲頁及LAWPARTNER。以上言論不代表本公司立場。

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