獨／韓國瑜邀請詹雅雯唱高雄跨年場　答應受邀因為這16個字

記者吳奕靖／高雄報導

雖然準高雄市長韓國瑜團隊還在忙12月25日的就職典禮，不過隨後而來的就是跨年晚會，目前團隊也在籌備跨年晚會，受邀的歌手確定已經有台語歌手詹雅雯，雖然詹雅雯之前在選舉期間在民進黨候選人陳其邁造勢活動演唱，惹出「顏色」爭議，不過韓國瑜陣營認為應該要「忘記過去，邁向未來，迎向新年，就愛高雄」。

藝人詹雅雯在高雄市長選舉期間，受民進黨候選人陳其邁陣營邀請來到旗山大造勢，當時在台上表演了兩首歌，不過之後被受到質疑藍綠立場後，有不少網友到詹雅雯臉書留言批評謾罵「網路霸凌」，詹雅雯相當委屈，多次表達「自己沒有做錯事」，甚至還有在選舉晚會舞台落淚，陳其邁相當不捨力挺。

陳其邁選前最後一夜造勢當晚，詹雅雯也受邀表演，在舞台上更是大聲向底下的群眾高喊自己是台灣女兒，質疑為何只欺負她一個人，大聲吶喊：「天不會辜負我」，面對這樣的情況，準高雄市長韓國瑜曾經也在自己造勢晚會當中，高唱「今年一定會好過」來表達支持。

▲陳其邁選前之夜鳳山造勢晚會，詹雅雯上台獻唱。（圖／攝影中心攝）

就在韓國瑜當選之後，決定在夢時代的這場當選後首度跨年晚會嘉賓中，邀請歌手詹雅雯來演唱，由於韓國瑜陣營將跨年晚會定調為「忘記過去，邁向未來，迎向新年，就愛高雄」，所以他們認為更應該邀請台語歌手詹雅雯在高雄鄉親面前表演，至於詹雅雯會表演哪一首歌呢？當然就是「今年一定會好過」替高雄市民祈福、許下美好一年的願景。