韓國瑜小內閣／副市長最後席次　黑馬洪東煒出線

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

準市長韓國瑜在20日發佈了27位小內閣名單，其中包括第三位副市長由現任高雄市國稅局副局長洪東煒出任，期許他的財政專長能對高雄市的財務問題有所貢獻，並期望透過選人以才、各有專業一起為高雄市政打拼。

▲準高雄市長韓國瑜公布第三位副市長人選 。（圖／記者洪正達攝）

副市長洪東煒也出席這場小內閣記公布記者會，面對媒體採訪表示自己公務生涯已經接近41年，在高雄市政府服務30多年，曾經歷研考會、秘書室、還有財政局主秘，最後到了財政部等職務，原本在2020年1月時候就要退休，但是一想到父母親的栽培，又碰到韓國瑜市長的知遇之恩，所以接受這份職務。

洪東煒想用剩下的這幾年公職生涯，用自己的專業幫忙市政，幫忙高雄市發展，因為是在地人，對他而言，覺得該怎麼拚經濟、高雄發大財是他思考的方向。洪東煒表示，韓國瑜請他來督導財政局、主計處以及事業機構，甚至過去為何累積3千萬債務餘額的問題找出來，同時提升財務的效能，最後向韓國瑜允諾「do my best」。

副市長 洪東煒 64歲／現任高雄市國稅局副局長

學歷:國立中山大學公共事務管理研究所博士、中興大學公共政策碩士

經歷:高雄市政府財政局主秘、副局長、代理局長及財政部稅制委員會執行秘書、高雄市稅捐處處長