韓國瑜小內閣名單出爐　最後一位副市長揭曉：洪東煒

記者吳奕靖 洪正達／高雄報導

準市長韓國瑜在今(20)日發佈了27位小內閣名單,其中包括第三位副市長由現任高雄市國稅局副局長洪東煒出任,期許他的財政專長能對高雄市的財務問題有所貢獻。期望透過選人以才,各有專業一起為高雄市政打拼。

▲韓國瑜講公布27位小內閣名單 。（圖／記者洪正達攝）

不過對於先前曾被證實為海洋局局長的朱挺玗,韓國瑜則宣布暫緩項人事任用,韓果瑜表示,雖然她是一位優秀又願意貢獻專業的年輕人,但她個人向市長表達為避免引起外界不當的聯想也引來對她的各種批評,希望暫緩職務安排,韓國瑜也表達尊重，海洋局將由原任副首長暫代。

其餘內閣名單如下:

副市長 洪東煒 64歲/現任高雄市國稅局副局長

學歷:國立中山大學公共事務管理研究所博士、中興大學公共政策碩士

經歷:高雄市政府財政局主秘、副局長、代理局長及財政部稅制委員會執行秘書、高雄市稅捐處處長

秘書長 楊明州 62歲/現任高市府副市長

學歷:成功大學土木工程研究所碩士

經歷:高雄市政府建管處處長、養工處處長、下水道工程處處長、工務局副局長、局長、副秘書長、秘書長

行政暨國際處處長 江惠頌 51歲/現任義守大學講師、勞動部青年職涯發展中心講師

學歷:英國stirling大學公共關係研究所碩士/輔仁大學大眾傳播系

經歷:高捷公司公共事務處處長、奧美廣告企業關係經理、義聯集團公共事務部主管及各大專院校講師等

民政局局長 曹桓榮 42歲/現任高雄青工總會秘書長同時擔任民營金控協理、參與各公益團體擔任幹部

學歷:國立中山大學社科院公共政策碩士/義守大學國際貿易學系

經歷:大學講師、家扶中心扶幼委員及公益基金會、校友會社團幹部、青年活水營幹部等

財政局局長 李樑堅 53歲/現任義守大學行政副校長/財金系教授、管科會高雄分會常務理事、高雄市科技管理學會理事長、財團法人高雄市紅十字會育幼中心董事

學歷:成功大學管理學博士

經歷:義守大學管理學院碩專班(EMBA/PMBA/MBA)執行長、義守大學主任秘書兼校長辦公室主任、義守大學推廣教育中心主任、義守大學財金系主任、勞委會勞工退休基金監理委員會委員、高雄市產業發展協會理事長

教育局局長 吳榕峯 61歲/現任台中市華盛頓高中校長 學歷:英國威爾斯大學教育系哲學博士、台灣師範大學工教系碩士

經歷:修平科技大學副教授、台中市教育局局長、政治大學副教授兼政大附中校長、國立科學園區實驗高中校長

經發局局長 伏和中 57歲/現任高雄科技大學模具工程系教授

學歷:中山大學材料研究所博士、成功大學礦冶及材料研究所碩士

經歷:金屬工業研發中心執行長、台灣輕金屬協會理事長

農業局局長 吳芳銘 47歲/現任大學講師學歷:東海大學政治系政治理論組畢業、中正大學政治學研究所碩士、政治大學經營管理碩士學程碩士(EMBA)、復旦、清華大學博士候選人

經歷:嘉義縣民政處處長、文化觀光局局長、副縣長

觀光局局長 潘恆旭 48歲/現任實踐大學媒體傳達設計系兼任助理教授

學歷:高雄復華中學畢業、北藝大戲劇系肄業

經歷:霹靂布袋戲創意總監、大成報社長、蕃薯藤執行長、遠流智慧財總經理、東森輕旅行節目製作人等

都發局局長 林裕益 55歲/退輔會彰化農場場長

學歷:中興大學水土保持所博士、交通大學經營管理碩士 經歷:農委會水土保持局總工程司、台北市大地工程處處長、台北市產業發展局副局長

工務局局長 吳明昌 63歲/現任高市觀光局副局長

學歷:國立屏東科技大學土木工程系碩士

經歷:內政部營建署工程師、高市工務局養工處處長等

水利局局長 李戎威 53歲/現職水利工程顧問

學歷:台灣大學土木工程博士、台灣大學農業工程研究所水利組碩士

經歷:經濟部水利處第十河川局工程司、台北縣水利局局長、桃園縣水務局局長

社會局局長 謝琍琍(代理) 60歲/現任高雄市社會局副局長

學歷:台灣大學社會工作學系碩士

經歷:高雄市勞工局副局長、勞委會就業中心主任、高雄市社會局科長、副局長

勞工局局長 陳石圍(代理) 57歲/現任高雄市勞工局副局長

學歷:政治大學公共行政學碩士

經歷:高雄市勞工局訓練就業中心主任、高雄縣勞工局副局長

消防局局長 黃江祥(代理) 57歲/現任高雄市消防局副局長

學歷:中央警官學校消防學系

經歷:高雄市政府消防局副大隊長、大隊長、副局長

衛生局局長 林立人 58歲/現任衛福部中央健康保險署高屏業務組組長

學歷:國立陽明大學公共衛生研究所碩士、陽明大學醫學系學士

經歷:衛生所主任及醫師、衛生局科長、高雄縣衛生局局長、義大醫院家醫科主任、疾病管制局第五分局局長等

環保局局長 袁中新 59歲/現任:國立中山大學環境工程研究所教授

學歷:美國伊利諾大學土木暨環境工程博士

經歷:國立中山大學及成功大學教授、中華民國環境工程學會常務理事、縣市政府環保局計畫審查委員等

捷運局局長 范揚材 56歲/現職交通軌道顧問

學歷:台灣大學工程博士

經歷:台北市政府捷運工程局、交通部高鐵局組長

文化局局長 王文翠(代理) 49歲/現任高市政府文化局代理局長

學歷:中山大學政治學碩士

經歷:高雄市歷史博物館館長、高市政府文化局科長、編審、副局長

交通局局長 鄭永祥 50歲/現任成功大學交通管理科學系教授及雲嘉南區域運輸發展中心主任

學歷:法國國立橋樑與道路高等工程學院運輸系統博士、交通大學土木工程所運輸管理組碩士

經歷:交通部高鐵局工程司、高雄科技大學助理教授、成功大學副教授、教授等

法制局局長 吳秋麗 59歲/現任執業律師

學歷:中國文化大學法律系畢業/律師高考及格

經歷:曾任新竹板橋高雄地方法院書記官、法律扶助基金會扶助律師暨審查委員

地政局局長 黃進雄 60歲/現任高市政府地政局局長 學歷:政治大學地政研究所碩士

經歷:高雄市政府專門委員、地政處副處長、地政局副局長

毒防局局長 蔡秀玉(代理) 62歲/現任高市政府毒品防制局副局長

學歷:成功大學歷史系

經歷:高雄市政府工務局主任秘書、新聞局副局長

運發局局長 周明鎮(代理) 61歲/現任高市政府運動發展局代理局長

學歷:旗美高中、陸軍軍官學校專修班第40期

經歷:高雄市教育局科長、體育處副處長、處長、運動發展局副局長

研考會主委 李銘義 53歲/現任國立屏東大學教育行政研究所副教授

學歷:國立中山大學社會科學博士、法學碩士、政治大學外交系法學士

經歷:陸委會科員、義守大學副教授、美國喬治華盛頓大學國際關係學院訪問學者、國立屏東大學教育行政研究所所長

原委會主委 吳慧琴 50歲/現任台東縣政府原住民行政處處長

學歷:東吳大學經濟系畢業、輔仁大學法律研究所碩士 經歷:大學講師、新竹縣副縣長秘書、財團法人原住民族文化事業基金會監察人