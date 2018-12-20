快訊／韓國瑜小內閣名單出爐　原定海洋局長朱挺玗曾涉賄選出局

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜20日16時公布小內閣完整名單，三位副市長分別是洪東煒、李四川、葉匡時。而原海洋局長朱挺玗宣布退出。

▲葉匡時。（圖／ETtoday）

對於先前曾被證實為海洋局局長的朱挺玗，韓國瑜則宣布暫緩項人事任用，雖然她是一位優秀又願意貢獻專業的年輕人，但她個人表達為避免引起外界不當的聯想，也引來對她的各種批評，希望暫緩職務安排，因此表達尊重，海洋局將由原任副首長暫代。

▲▼洪東煒、 李四川 。（圖／東森新聞、韓國瑜陣營提供）

其餘內閣名單如下:

◎副市長 洪東煒 64歲／現任高雄市國稅局副局長

學歷:國立中山大學公共事務管理研究所博士、中興大學公共政策碩士

經歷:高雄市政府財政局主秘、副局長、代理局長及財政部稅制委員會執行秘書、高雄市稅捐處處長

◎秘書長 楊明州 62歲／現任高市府副市長

學歷:成功大學土木工程研究所碩士

經歷:高雄市政府建管處處長、養工處處長、下水道工程處處長、工務局副局長、局長、副秘書長、秘書長

◎行政暨國際處處長 江惠頌 51歲／現任義守大學講師、勞動部青年職涯發展中心講師

學歷:英國stirling大學公共關係研究所碩士/輔仁大學大眾傳播系

經歷:高捷公司公共事務處處長、奧美廣告企業關係經理、義聯集團公共事務部主管及各大專院校講師等

◎民政局局長 曹桓榮 42歲／現任高雄青工總會秘書長同時擔任民營金控協理、參與各公益團體擔任幹部

學歷:國立中山大學社科院公共政策碩士/義守大學國際貿易學系

經歷:大學講師、家扶中心扶幼委員及公益基金會、校友會社團幹部、青年活水營幹部等

◎財政局局長 李樑堅 53歲／現任義守大學行政副校長/財金系教授、管科會高雄分會常務理事、高雄市科技管理學會理事長、財團法人高雄市紅十字會育幼中心董事

學歷:成功大學管理學博士

經歷:義守大學管理學院碩專班(EMBA/PMBA/MBA)執行長、義守大學主任秘書兼校長辦公室主任、義守大學推廣教育中心主任、義守大學財金系主任、勞委會勞工退休基金監理委員會委員、高雄市產業發展協會理事長

◎教育局局長 吳榕峯 61歲／現任台中市華盛頓高中校長 學歷:英國威爾斯大學教育系哲學博士、台灣師範大學工教系碩士

經歷:修平科技大學副教授、台中市教育局局長、政治大學副教授兼政大附中校長、國立科學園區實驗高中校長

◎經發局局長 伏和中 57歲／現任高雄科技大學模具工程系教授

學歷:中山大學材料研究所博士、成功大學礦冶及材料研究所碩士

經歷:金屬工業研發中心執行長、台灣輕金屬協會理事長

◎農業局局長 吳芳銘 47歲／現任大學講師學歷:東海大學政治系政治理論組畢業、中正大學政治學研究所碩士、政治大學經營管理碩士學程碩士(EMBA)、復旦、清華大學博士候選人

經歷:嘉義縣民政處處長、文化觀光局局長、副縣長

◎觀光局局長 潘恆旭 48歲／現任實踐大學媒體傳達設計系兼任助理教授

學歷:高雄復華中學畢業、北藝大戲劇系肄業

經歷:霹靂布袋戲創意總監、大成報社長、蕃薯藤執行長、遠流智慧財總經理、東森輕旅行節目製作人等

◎都發局局長 林裕益 55歲／退輔會彰化農場場長

學歷:中興大學水土保持所博士、交通大學經營管理碩士 經歷:農委會水土保持局總工程司、台北市大地工程處處長、台北市產業發展局副局長

◎工務局局長 吳明昌 63歲／現任高市觀光局副局長

學歷:國立屏東科技大學土木工程系碩士

經歷:內政部營建署工程師、高市工務局養工處處長等

◎水利局局長 李戎威 53歲／現職水利工程顧問

學歷:台灣大學土木工程博士、台灣大學農業工程研究所水利組碩士

經歷:經濟部水利處第十河川局工程司、台北縣水利局局長、桃園縣水務局局長

◎社會局局長 謝琍琍(代理) 60歲／現任高雄市社會局副局長

學歷:台灣大學社會工作學系碩士

經歷:高雄市勞工局副局長、勞委會就業中心主任、高雄市社會局科長、副局長

◎勞工局局長 陳石圍(代理) 57歲／現任高雄市勞工局副局長

學歷:政治大學公共行政學碩士

經歷:高雄市勞工局訓練就業中心主任、高雄縣勞工局副局長

◎消防局局長 黃江祥(代理) 57歲／現任高雄市消防局副局長

學歷:中央警官學校消防學系

經歷:高雄市政府消防局副大隊長、大隊長、副局長

◎衛生局局長 林立人 58歲／現任衛福部中央健康保險署高屏業務組組長

學歷:國立陽明大學公共衛生研究所碩士、陽明大學醫學系學士

經歷:衛生所主任及醫師、衛生局科長、高雄縣衛生局局長、義大醫院家醫科主任、疾病管制局第五分局局長等

◎環保局局長 袁中新 59歲／現任:國立中山大學環境工程研究所教授

學歷:美國伊利諾大學土木暨環境工程博士

經歷:國立中山大學及成功大學教授、中華民國環境工程學會常務理事、縣市政府環保局計畫審查委員等

◎捷運局局長 范揚材 56歲／現職交通軌道顧問

學歷:台灣大學工程博士

經歷:台北市政府捷運工程局、交通部高鐵局組長

◎文化局局長 王文翠(代理) 49歲／現任高市政府文化局代理局長

學歷:中山大學政治學碩士

經歷:高雄市歷史博物館館長、高市政府文化局科長、編審、副局長

◎交通局局長 鄭永祥 50歲／現任成功大學交通管理科學系教授及雲嘉南區域運輸發展中心主任

學歷:法國國立橋樑與道路高等工程學院運輸系統博士、交通大學土木工程所運輸管理組碩士

經歷:交通部高鐵局工程司、高雄科技大學助理教授、成功大學副教授、教授等

◎法制局局長 吳秋麗 59歲／現任執業律師

學歷:中國文化大學法律系畢業/律師高考及格

經歷:曾任新竹板橋高雄地方法院書記官、法律扶助基金會扶助律師暨審查委員

◎地政局局長 黃進雄 60歲／現任高市政府地政局局長 學歷:政治大學地政研究所碩士

經歷:高雄市政府專門委員、地政處副處長、地政局副局長

◎毒防局局長 蔡秀玉(代理) 62歲／現任高市政府毒品防制局副局長

學歷:成功大學歷史系

經歷:高雄市政府工務局主任秘書、新聞局副局長

◎運發局局長 周明鎮(代理) 61歲／現任高市政府運動發展局代理局長

學歷:旗美高中、陸軍軍官學校專修班第40期

經歷:高雄市教育局科長、體育處副處長、處長、運動發展局副局長

◎研考會主委 李銘義 53歲／現任國立屏東大學教育行政研究所副教授

學歷:國立中山大學社會科學博士、法學碩士、政治大學外交系法學士

經歷:陸委會科員、義守大學副教授、美國喬治華盛頓大學國際關係學院訪問學者、國立屏東大學教育行政研究所所長

◎原委會主委 吳慧琴 50歲／現任台東縣政府原住民行政處處長

學歷:東吳大學經濟系畢業、輔仁大學法律研究所碩士 經歷:大學講師、新竹縣副縣長秘書、財團法人原住民族文化事業基金會監察人