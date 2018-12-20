「靠韓國瑜刷存在感」　桃園議員：有王浩宇這種同事真丟臉

▲韓國瑜。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇20日在臉書痛批準高雄市長韓國瑜「靠著直銷般的口號，吹了經濟發展的大夢給高雄」、「泡泡隨時都會被吹破」，桃園市議員黃敬平忍不住怒轟王浩宇「有必要靠韓國瑜刷存在感，刷到這地步嗎？」，桃園有這樣的議員「真的很丟臉」。

根據《聯合》報導，黃敬平認為，有這樣的同事「真的沒救了」。他表示，王浩宇若有種一點，就到韓國瑜就職典禮上當面嗆他，不要透過臉書發文「刷存在感」

黃敬平發文表示，一個跟酸民一樣「韓黑」的桃園市議員，因為自己的意識型態和政治立場綠到不行，就開始在人家還沒就職就先唱衰別人，偏頗地噴出一堆似是而非的政治口水，讓人感覺選舉不是結束快一個月了？還在輸不起？

▲黃敬平嗆王浩宇。（圖／翻攝網路）

黃敬平指出，由於豬瘟疫情延燒，昨天總統蔡英文要去桃園國際機場視察，航警局、調查局提前到機場地毯式安全檢查，在機場廁所發現有人丟棄的肉品，「航警局、調查局的人才回報沒多久，就先傳給該名韓黑議員，讓該議員故意說成是自己剛回國看到、拍到的照片」，

黃敬平痛斥，王浩宇將照片Po上臉書、登上媒體，「以為人家不知道其實根本是情治單位有人私下傳給他Po的。」

王浩宇在臉書表示，「選前好幾次被韓粉洗版，儘管逆風，我還是堅定的告訴大家，韓國瑜是個空殼子，當選後絕對是高雄的夢靨（應為魘）。選後沒多久，就有不少住在高雄的朋友後悔投給韓國瑜。」

王浩宇寫道，「靠著直銷般的口號，韓國瑜吹了經濟發展的大夢給高雄」，但當選後被問這些政見，卻被發現根本沒任何的執行，愛情摩天輪、迪士尼樂園沒一個可行，「他的政見要嘛是空泛的口號，要嘛得靠中國施捨，幾乎不可能在高雄辦到，也非常不切實際。」