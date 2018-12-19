房子遭拍賣！嚴父從車窗塞進3000元　她哽咽婉拒關上窗...眼淚狂飆

▲家裡房子被拍賣，回娘家臨走前，爸爸從車窗塞了3000元給她。（示意圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

絕大部分的父母都是愛小孩的，只是可能選擇的表達方式不太一樣。一名女網友在臉書上分享她和爸爸之間的故事，以前她都覺得爸爸不疼她，直到她和先生的財務狀況出了問題，家裡的房子被拍賣，爸爸將自己的私房錢拿給她時，她才知道爸爸有多麼愛她。

這名女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她從小都覺得爸爸沒有很疼愛她，直到幾年前，因為先生工作面臨難關，家裡的經濟也出狀況，甚至連房子都賣掉了，那年過年回娘家時，爸爸沒有多問她什麼，「要走的時候，我跟先生都在車上，爸爸突然快步跑出來，叫住我們，我打開車窗，爸爸塞了三千塊給我。」

爸爸心疼地跟她說，「妳最近不好過，這呼妳相添」，雖然爸爸不太擅長言詞的關心，卻不忘在她最需要的時候，用這種方式展現對女兒的愛，她一聽到爸爸這樣說趕緊回答，「免啦～我有啦～」擠出微笑讓爸爸不要為她擔心，「車窗關上，我的眼淚狂飆，原來我的爸爸也是很愛我的…。」

她在文末說，那時候經濟出問題，都不敢讓爸爸知道，結果關心她的爸爸還是知道了，努力想幫忙女兒度過難關，雖然爸爸平常不太會主動表達他的愛，這小小的舉動卻把對女兒的不捨和關心表現的淋漓盡致，「爸爸我會努力把房子買回來，不再讓你擔心…。」

網友們看到她的貼文都深受感動，紛紛留言鼓勵她，「爸爸媽媽都是最愛子女的」、「再怎麼說都是自己的孩子，父母盡點微薄之力也希望你能過得好！你要加油喔！不要讓父母失望了！」、「爸爸只是不說出口而已！在他們眼裡，孩子永遠是孩子的，加油哦！」、「天下父母心，沒有父母不愛自己的小孩的，或許只是妳父親比較不會表達，但他是愛妳的」。

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