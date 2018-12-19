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游盈隆酸卓榮泰選黨主席「靠小英」　要總統拼經濟和兩岸

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▲游盈隆宣布參選民進黨主席記者會▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游盈隆宣布參選民進黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者翁嫆琄／台北報導

民進黨中生代日前共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席補選，新潮流系大老吳乃仁氣到退流、退黨。同樣參選黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆19日與媒體茶敘時暗諷，民進黨中生代共推行政院秘書長卓榮泰「像打群架」，還批總統蔡英文對兩岸的作法就是「以不變應萬變」，但黨內現在已經是蒸氣鍋「快要爆了」，蔡還是沒聲。他表示，若順利當選黨主席，將會舉辦中國政策大辯論。

游盈隆說，人卓榮泰仍維持行政院秘書長身份，所到之處都是鎂光燈，相比之下，他沒有官職在身，顯得兩袖清風、雲淡風輕，但其實有很多人願意支持他，只是不方便公開姓名，因為卓榮泰背後有蔡英文支持，「很多人會怕」。他認為，「這場選舉看起來很冷，但最後會是一場猛爆性選舉！」相信自己協調能力不會比卓榮泰差，對於未來整合民進黨內各派系，絕對沒有問題。

對於蔡英文辭去黨主席後，仍傳出主導協調下任人選，游盈隆批評，蔡英文仍像「地下黨主席」，默默介入代理黨主席、黨主席候選人，這樣完全不恰當，且中生代共推一個人出來，「看起來就像是要打群架」。他也不滿表示，選後舉辦的「蔡柯會」已經傷害基層黨員的信心與情感，根本就是在黨員的傷口上撒鹽。

針對兩岸政策，游盈隆說，過去民進黨內針對兩岸政策曾舉行過「中國政策大辯論」，黨內有不同意見都可以提出來，再找出有共識的大方向，現在雖然蔡英文不談九二共識，另提出「新四不」，但其實根本沒變，讓人民、黨都很焦慮，他認為民進黨不能再像現在呈現「一言堂」，「經濟和兩岸才是總統該做的事情，希望能讓台灣往前走」。

至於支不支持蔡英文連任2020，或開放黨內初選，游盈隆指出，卓榮泰說支持舉辦，但同時也設下「要考慮贏的策略」的條件，而他認為黨章規定的機制就是初選，沒有附帶條件，「難道考慮贏的策略後，就可以因此不舉辦初選？」

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關鍵字：蔡英文,民進黨,卓榮泰,黨主席,中國

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