　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院行使公平會人事同意權　3被提名人順利過關

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立院行使公平會人事同意權案。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲立院行使公平會人事同意權案。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

立法院院會18日行使公平交易委員會人事同意權投票，3位被提名人都取得立法院過半數同意票支持。魏杏芳、蔡文禎、謝智源都順利通過成為公平會委員。

立法院上午對行政院公平交易委員會委員3人舉行同意權投票，根據「立法院職權行使法」規定，將「獨立機關人事同意權」視為「一般議案」，因此，只要獲得出席立委過半票數，就通過同意門檻。

上午9時院會即開始舉行投票，因人選爭議不大，因此投票順利進行，上午11時截止後隨即開票，魏杏芳同意票71張、不同意票2張；蔡文禎同意票73張、不同意票0張；謝智源同意票73張、不同意票0張，3人都順利通過。

據行政院提供資料，魏杏芳現為公平會委員，專長為歐洲競爭法、世界貿易組織研究；蔡文禎現為中央研究院經濟研究所研究員，專長為生產力研究及產業計量分析，曾任國立暨南國際大學經濟學系副教授；謝智源現任東吳大學經濟系特聘教授，專長為總體經濟學、經濟成長及總體產業分析。

不過，國民黨立委吳志揚之前曾質疑，謝智源是黃美瑛的丈夫東吳大學商學院長、經濟系特聘教授傅祖壇在東吳大學經濟系的同事，而蔡文禎是傅祖壇在中研院經濟研究所擔任副所長時的同事，質疑公平會獨立性，但行政院秘書長卓榮泰回應：「觀察細微，但顧慮可以不必。」

ET快訊
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：公平會,立法院,國會直播

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲向小英嗆聲「交出戰犯」　總統府說話了

藍綠白搶立委補選　柯文哲派蔡壁如、大熊小牛拼陸空戰

影／獨家專訪大馬總理馬哈迪後　哈佛校友黃寶慧盼為台灣拼外交

影／黃偉哲就任前夕跑「常春藤趴」 拼經濟　連勝文也現身

影／吳乃仁怒退黨　黃偉哲勸：別為了一時不高興脫離政黨

男大生造謠關西機場案免罰　外交部研議採法律行動

影／「我沒殺李新哪來證據！」　羅淑蕾下週準備影片反擊

吳乃仁退黨退流後再宣布：吳家將全面退出台苯

影／國人買不起房　蔡英文：政府一定為人民解決住的問題

吳乃仁對小英有意見？　許智傑證實：選後曾指點檢討方向

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

蜜雪薇琪超甜對唱《小酒窩》　感動粉絲：比閨蜜還要好的感情

來北市一遊請辭副市長不留戀　陳景峻：心裡蠻舒暢的

獨／促轉會新台幣改版要花多少錢？央行數字曝光：全改要450億

北市就職大典預算僅35萬　段宜康爆：花蓮已編235萬

「蔡鄭會」18日登場　鄭文燦6計畫爭取中央支持

促轉會推「去蔣化」　蔡英文：這不是我說了算

王淺秋搭愛之船試走　韓國瑜就職典禮水上動線

影／李四川3特質任高雄副市長　黃暐瀚：這是韓國瑜聰明地方

招商恐被高雄超越　柯文哲：明年有雙子星一定會第一

高雄迪士尼蓋不蓋遠前選後不一樣　網酸「等石油比較實在」

吳乃仁「退流退黨」　蔡英文看新聞才知道

來北市一遊請辭副市長不留戀　陳景峻：心裡蠻舒暢的

下大雪4台灣旅客半夜沒房住！　吳宗憲「主動加床」邀他們一起睡

大專足聯／唐偉泰大演帽子戲法　助文化擊沈高醫

獨／促轉會新台幣改版要花多少錢？央行數字曝光：全改要450億

一顆觸身球致未達50萬美元激勵獎金　洋基仍偷偷給沙巴西亞

中職／中信兄弟明年再找新外籍打教　教練團將小幅更動

貪玩貓飛到薄薄電視上...差點打翻　網友壞心歪樓：怎麼沒倒

衛少連續兩場與對手爆發推擠衝突　雷霆、公牛4人吃T

華聞快遞／香港入境處：估聖誕、元旦約1349萬人次進出　12/26最高峰

邱智淵／辭而不退蔡主席　

政治熱門新聞

發現最強廢票！王世堅感動：謝謝..

陳其邁人氣暴漲　4年後贏回高雄

高嘉瑜、學姐誰漂亮 柯文哲：拒..

遭酸副手都是馬政府官僚　韓國瑜..

蔡英文這點讓趙少康超佩服

促轉會：改版新台幣為何沒正當性

蔡柯會內幕說　柯P嗆先交出戰犯

促轉會：新台幣改版不能有正當性..

大巨蛋案鄭麗君回嗆！柯文哲：不..

韓冰通知暫不去吃肉粽　原因曝光

國防部反擊促轉會：蔣公有不可抹..

就職走超極簡風...柯P笑呵呵..

蔡正元：2020總統大選得利者..

「愛情摩天輪」設計出爐　他建議..

更多熱門

相關新聞

陸一中政策　陳明通：對台模糊

陸委會主委陳明通17日赴立院出席預算審議，面對立委質詢選後兩岸政策走向，以及藍營縣市首長當選人紛提九二共識，陳明通直言，陸方所謂的「九二共識」、「一中原則」並無中華民國的存在空間，對國際社會相當明確、清晰，但是對台卻存在模糊空間，「這樣下去就慘了」。

促轉會：運作不因主委出缺停擺

藍委要檢討豬瘟簡訊　鄭運鵬直嗆

朱坤塗家族未申報　公平會開罰後准了

陳其邁考慮選黨主席　綠委都讚好

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 姚人多 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面