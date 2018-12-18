立法院行使公平會人事同意權　3被提名人順利過關

▲立院行使公平會人事同意權案。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

立法院院會18日行使公平交易委員會人事同意權投票，3位被提名人都取得立法院過半數同意票支持。魏杏芳、蔡文禎、謝智源都順利通過成為公平會委員。

立法院上午對行政院公平交易委員會委員3人舉行同意權投票，根據「立法院職權行使法」規定，將「獨立機關人事同意權」視為「一般議案」，因此，只要獲得出席立委過半票數，就通過同意門檻。

上午9時院會即開始舉行投票，因人選爭議不大，因此投票順利進行，上午11時截止後隨即開票，魏杏芳同意票71張、不同意票2張；蔡文禎同意票73張、不同意票0張；謝智源同意票73張、不同意票0張，3人都順利通過。

據行政院提供資料，魏杏芳現為公平會委員，專長為歐洲競爭法、世界貿易組織研究；蔡文禎現為中央研究院經濟研究所研究員，專長為生產力研究及產業計量分析，曾任國立暨南國際大學經濟學系副教授；謝智源現任東吳大學經濟系特聘教授，專長為總體經濟學、經濟成長及總體產業分析。

不過，國民黨立委吳志揚之前曾質疑，謝智源是黃美瑛的丈夫東吳大學商學院長、經濟系特聘教授傅祖壇在東吳大學經濟系的同事，而蔡文禎是傅祖壇在中研院經濟研究所擔任副所長時的同事，質疑公平會獨立性，但行政院秘書長卓榮泰回應：「觀察細微，但顧慮可以不必。」