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習近平稱「永遠不稱霸」　《環時》力挺：國強不霸必是中國

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▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美關係。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸慶祝改革開放40週年大會18日在北京人民大會堂舉行，中共總書記、大陸國家主席習近平提到，「中國無論發展到什麼程度都永遠不稱霸」。官媒《環球時報》18日發社論稱，「儘管人類歷史上沒有過『國強不霸』的經驗，但如果這個規律終將被打破的話，那麼率先打破它的一定是中國」。

社論提到，目前有一些西方人士，尤其是美國精英從西方的歷史中審視中國的崛起，他們深信中國也會走向「國強必霸」的路。社論表示，「中國改革開放40週年應被當成中外共同探討、緩解這個疙瘩的一個契機」。

另外，中外摩擦這些年總體呈上升趨勢，但應當看到，它們大部分是中外交流大規模增加的副產品，或者一些老問題的升級，並且都得到了有效管控。社論強調，「它們沒有一個是中國更強大之後主動挑起，並且按照實力規則試圖壓倒對方的攤牌式對抗」。

外界常常描述中國野心的例子就是南沙島礁建設。對此，社論指出，「我們的擴建不僅是在自己實際控制的島礁上開展的，而且這樣的擴建符合國際法，部署適當的防禦性武器也不是為了欺負別人，整個過程中方推進得很謹慎，最大限度地照顧了相關國家的感受」，目前，「中國與其他南海聲索國對主權爭議做了有效管控，紛爭的烈度大為下降」。

社論批，「美國在南海採取咄咄逼人的態度，中國亦保持了克制，我們為南海地區的和平與合作做出了重要貢獻」，如果中國有「窮兵黷武」的傾向，南海大概不會如今天這般平靜。

此外，中國的防禦性政策和心理實際擴展到了國防之外的廣闊領域。社論指出，「幾乎所有中國與泛西方的摩擦，尤其是中美摩擦，第一步都是對方邁出的，中國是做出反應的一方。比如中日靖國神社摩擦、中美貿易戰等等，都是如此」。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

有些對外摩擦是因「對話的錯位」造成的，是中西不同體制造成的。社論舉例，中西對人權定義與關注點不同，「中國在國家安全的底線上採取法律措施，遭到西方從人權角度的指責」。

至於西方指責中國孔子學院等「搞滲透」，是中國人完全沒想到的。社論評判，「在這種情況下，中方往往不拒絕做出適當調整，緩和西方的顧慮」，「這與中國抗議西方對我方搞滲透，而西方毫無克制的意思，反而變本加厲，形成巨大反差」，就像上述所說的西方以人權名義干涉中國內部事務是一樣的。

社論提到，對於中國倡議的「一帶一路」，美國等個別國家反對，但很多沿線國家歡迎並積極參與「一帶一路」建設，「給這種互利共贏的合作貼地緣政治標籤，美國等應當反思自己的心態」。

另外，就中美之間發生了貿易的劇烈紛爭，中國一方面反制美國的打壓，一方面展現了積極的談判姿態，並且在美國挑起貿易戰之前，中國就已在主動推出更多開放措施。社論強調，「中國的貿易政策沒有受到政治和軍事力量的推動，完全是與各國在談判和互動中形成的，並且有可商談性，這與美國的貿易大棒政策是一回事嗎？」。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

社論主張，「我們想說的是，中國的確是抱著合作共贏的態度走向世界的」，「我們有自己的核心利益，對捍衛它們的態度很堅決，走出核心利益圈，我們的基本方略是建立、擴大共同利益」，「我們的核心利益圈絕大多數情況下遠離其他國家的核心利益，只是在一些領土和海洋權益上，不同國家的重要利益出現疊加」，並在總體上證明了自己解決領土問題的耐心和克制。

外界對中國存在大量誤解，有些國家和輿論力量刻意放大誤讀，其中有一部分對華施壓的意思。社論強調，「其實中國30年沒有捲入任何對外戰爭，我們是最積極主張用談判解決分歧的大國，可以肯定地說，世界上從未有過如此『和平、克制』的全球第二大力量」。

最後，社論呼籲，全中國社會高度擁護改革開放的基本國策，希望和平發展，「儘管人類歷史上沒有過『國強不霸』的經驗，但如果這個規律終將被打破的話，那麼率先打破它的一定是中國」，「世界應該共同推動這樣的可能性成為現實」。

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關鍵字：中國,改革開放,國強必霸,不稱霸

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