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立院三讀　釋憲門檻降、大法官裁決釋憲案需有具名理由

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▲▼立法院副院長蔡其昌。（圖／記者季相儒攝）

▲立法院副院長蔡其昌三讀通過《憲法訴訟法》。（圖／記者季相儒攝）

記者翁嫆琄／台北報導

立法院院會18日三讀通過《憲法訴訟法》，大法官會議改制為憲法法庭，引進憲法審查制度，把大法官憲法審查效力擴及於個別的終審裁判，等於是建立第四審制度，同時，釋憲門檻由現行1/3席次（38位），降為1/4席次（29位），釋憲案判決須有大法官總額2/3（10人）以上參與評議，總額過半數（8人）同意即為通過。本法自公布後三年實施。

根據三讀法案，新法將以「憲法法庭」取代「大法官會議」，將審理程序更加接近法院審理一般案件時的訴訟程序，且審理結果不再是解釋，而是裁判；並建立「裁判憲法審查制度」，審查範圍擴及於法院確定終局裁判，且大法官可針對個案進行具體違憲審查，避免人民權益遭受侵害。

未來最高法院將增設大法庭，專門處理爭議法律問題，11位成員由最高法院院長或其指定的庭長擔任審判長，另有提案庭指定的一位法官，其餘9位由最高法院法官推選。

此外，新法也調降憲法審查案件的表決門檻，並採主筆大法官顯名制，且釋憲門檻由現行1/3席次（38位），降為1/4席次（29位），釋憲案判決須有大法官總額2/3（10人）以上參與評議，總額過半數（8人）同意即為通過。

同時，司法院大法官組成的憲法法庭，也可審理總統、副總統彈劾案件，被彈劾人得選任辯護人為其辯護，採必要的言詞辯論，應有大法官現有總額4分之3以上出席，並有3分之2同意。

此外，未來若大法官決議不受理釋憲案，應附理由，並記載參與裁定的大法官姓名及其意見。

司法及法制委員會召委周春米表示，本次修法有許多重大變革，其中最大的突破，在於人民可以就「個案」聲請大法官宣告違憲。過去人民只能對「法律」聲請釋憲，但有時候法律本身沒有問題，而是法官在適用法律時，其法律見解牴觸憲法，卻無法進行救濟。因此，本次修法引進德國「憲法訴願」制度，例外開放人民可以在確定判決送達之六個月內提起釋憲。

她指出，新法在判決門檻部分也有重大突破，從過去2/3的高門檻，降低為「過半數」同意即可，未來更有利大法官作成判決結果。此外，立法委員聲請釋憲的門檻，也由1/3降低為1/4，不但保障少數黨進行救濟的管道，更解決了近期所發生的諸多爭議。

周春米也說明，未來「言詞辯論」原則上均應採取公開法庭、公開播送的方式；也參考美國法制，開放「法庭之友」至憲法法庭提供專業意見。更重要的是，未來大法官作成裁判書，必須公布大法官同意、不同意之姓名及人數，以及主筆大法官之姓名。若裁定不受理，必須檢附理由，以昭公信。最後，本法因為涉及重大變革，將於三年後施行，細節性事項則授權司法院及大法官由《憲法法庭審理規則》訂之。

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關鍵字：大法官,憲法訴訟法,憲法,國會直播

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