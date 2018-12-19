新潮流系是「黨內的一個黨」　李俊毅：有人因新潮流才入民進黨





▲前民進黨副秘書長李俊毅。（圖／李俊毅辦公室提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文18日在總統府發表第三次迴廊談話，針對新潮流系大老吳乃仁揚言退黨，她認為「大家對這個黨都非常愛護，也希望黨能更好，相信大家都會為這個黨多想一點。」前民進黨副秘書長、前綠委李俊毅則在18日表示，新潮流系就是「黨內的一個黨」，有些人是因為新潮流系，才會加入民進黨。

李俊毅18日在政論節目《少康戰情室》中，被主持人問到「新潮流在立法院有20幾席，為什麼新潮流能夠這樣掌握？甚至認為蔡英文是被新潮流挾持？」時，他回答「因為蔡英文自己沒有子弟兵」，蔡英文到民進黨裡面，也是臨危受命，一個人到民進黨短短8年就當了總統，要建立部隊並不容易，最快建立的就是不分區立委，但問題是不分區現在好像都是「豬隊友」，例如同性戀議題等，都是從不分區發出來的，「說難聽一點，叫做戰犯」，所以她的子弟軍現在是潰不成軍。

李俊毅說，蔡英文的部隊都潰不成軍，其他派系又是零散的，比較大戶的就是新潮流，新潮流長期下來是一個特殊的派系運作方式，「有一點像公司制度啦！他是黨內的一個黨」，所以吳乃仁才曾說過「因為新潮流我才加入民進黨」，吳乃仁的認定就只有新潮流，民進黨可以不見了！

李俊毅提到，新潮流很敢培養戰將，當有人沒有後援可以支援的時候，「我新潮流把你養大！包括台北市有一些議員，就是沒有公職的時候，送出國留學，生活費什麼支應全都包辦！新潮流是這樣子去培養子弟兵，這些人是認新潮流，比認同民進黨更效忠！」

最後，李俊毅說，事實上蔡英文已經感受到，要執行她的意志不是那麼容易，「這個就是一開始的權力結構所造成的問題。」

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