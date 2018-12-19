影／卓榮泰「2次選市長民進黨都有幫柯」 柯文哲：團隊裡民進黨的很多

記者蔣婕妤／台北報導

九合一選戰落幕，「白綠關係」持續受到外界關注，參選民進黨主席的行政院祕書長卓榮泰日前在專訪中指出，民進黨與柯文哲間一直有不同溝通管道，「不可否認地，他（柯文哲）在2次市長選舉中有得到民進黨的一些協助。」柯文哲下午出席北市府維護公共安全督導會報時簡短回應，「我們團隊裡民進黨的很多」。

卓榮泰接受鏡周刊專訪時談及白綠關係，「不可否認地，他（柯文哲）在2次市長選舉中有得到民進黨的一些協助，我想這事實他也會瞭解、也會承認。」卓榮泰認為，過去4年來，柯文哲在很多人、事的處理，以及「台灣價值」的詮釋上有些爭議，「但是這些爭議足以大到影響台灣整體對外的力量嗎？如果不是的話，我們都可以化解。」

卓榮泰強調，台灣外在的威脅、壓力很大，無論是與中國或其他國家在經濟、外交或政治上的競爭，台灣不能只有單一力量，就像棒球場上每一棒打者都可能打出全壘打，也都必須上場防守。「我覺得跟柯市長也好，甚至我們跟國民黨、親民黨或時代力量，我都保持同樣的心情。」

柯文哲19日下午出席北市府維護公共安全督導會報，看到記者在樓梯口守候忍不住哀號，談及卓榮泰稱「2次選市長民進黨都有幫忙」，柯文哲說，「對阿...我們團隊裡面民進黨的很多。」

▲柯文哲。（圖／記者蔣婕妤攝）

此外，公安督導會報上，都發局報告時指出中山區條通地區營業場所，依照「台北市土地使用分區管制自治條例」，第三、四種商業區均可作為酒店、飲酒店或旅館，但第三種住宅區調整為第三種商業區部分，如欲做為商業區使用，如果要就地合法，依法每坪要繳8萬回饋金，柯文哲聽完報告質疑，大彎北每坪繳6萬元就已經得到哀哀叫反應，這個要繳8萬規定太嚴格，要求重新檢討。

柯文哲強調，法令就是要能夠執行、讓人民可以遵守，「不要訂了又不能執行」，他舉例像是有些警察之所以會收賄，就是因為每個人都犯法，可抓可不抓，結果就出現貪汙。柯質問都發局副局長張剛維，「你想清楚，如果覺得可以，我就強迫你實施！」柯文哲最後裁示退回提案，要相關局處從長計議。