「不能為總統放棄國會」　卓榮泰下午改口：兩者一樣重要

▲行政院秘書長卓榮泰、總統蔡英文。（合照圖／記者賴于榛、張一中攝）

政治中心／綜合報導

參選民進黨主席的行政院祕書長卓榮泰19日上午接受電台專訪時強調，2020年不是只有總統選舉，還要維持國會多數，不能只為一個總統選舉，放棄國會多數。卓榮泰下午解釋，他會那樣說，其實是想要強調2020除了總統選舉，還有國會選舉，這兩者一樣重要，因此，民進黨要維持國會多數，也要維持本土政權。

民進黨2020年的總統大選提名應該透過初選，卓榮泰表示，包含總統、立委，都有機制，任何黨員有心要爭取公職，黨是歡迎鼓勵的，這個機制長期運行且沒有什麼問題的，但除了機制外，但除了機制外，當然要考慮贏的局面，隨著社會跟對手的變換來變動策略。

卓榮泰強調，他認為立委連任也沒有優先權，這是黨的機制，但也要跟贏的策略放在一起進行，黨主席沒有任何權利說誰不能選，或誰一定要選，立委、議員、黨員都是一樣，就跟黨主席登記參選一樣，他不去登記就是一個人參選，他登記了就是兩人競爭。

卓榮泰也強調，明確指出總統蔡英文、立委在2020年的選戰中，都沒有優先權；同時他也駁斥外界說他是「保皇派」、弱勢主席的說法，「保皇派，我希望講的人以後不要生氣，因為他講錯了！」