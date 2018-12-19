民進黨中執會通過　各縣市正副議長人選一次看

▲民進黨代理主席林右昌。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨19日下午舉行中執會，會中通過第16屆黨主席補選參選人資格，另外也通過2018年直轄市暨縣市議會正副議長選舉人選；至於台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員出缺補選提名徵召辦法，將經協調小組協調後，評估選舉整體條件，產生單一適當人選後，由主席提名，再經中執會同意後徵召。

針對直轄市暨縣市議會正副議長選舉人選，根據中執會通過的決議，在台北市議長劉耀仁、副議長林世宗；台中市議長曾朝榮、副議長陳淑華；台南市議長邱莉莉、副議長郭清華；彰化縣議長賴清美、副議長尤瑞春；雲林縣副議長蘇俊豪；基隆市議長蘇仁和、副議長張顥瀚；新竹市議長李妍慧、副議長曾資程。

另外，有關新北市、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、屏東縣議會等7個直轄市暨縣市議會黨團，後續做成了決議，在執政縣市部分，授權執政縣市長報請主席同意，非執政縣市則授權直轄市暨縣市議會正副議長選舉督導小組，報請主席同意決定。

至於台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員出缺補選提名徵召辦法，在中執會中決議，由中常會成立協調小組，辦理徵詢、協調作業。

在作業程序上，將經協調小組協調後，評估選舉整體條件，產生單一適當人選後，由主席提名，經中執會同意後徵召。

不過，如果經協調後仍無法產生單一人選時，協調對象對解決競爭之機制有共識者，則依共識方式產生單一適當人選；但如果對解決競選之機制無共識者，則由協調小組擇定日期，交由2家民調執行單位執行民意調查，產生單一適當人選，民調執行單位其中一家也須包括中央黨部的民意調查中心。