曝光陳思宇存款890萬！李正皓道歉「我錯了」　再酸她是「少女巴菲特」

▲陳思宇被爆擁存款890萬。（合成照／記者林敬旻攝、翻攝李正皓臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨草協聯盟發起人李正皓日前爆料，參選立委補選的台北市觀傳局長陳思宇32歲就有890萬存款，「這樣的人憑什麼指責別人是連勝文」，掀起外界討論。李正皓19日在臉書上公開道歉，但文中卻暗酸陳思宇，形容她是「理財天才、少女巴菲特」，才能年紀輕輕就擁有高額存款。

台北市府觀傳局長陳思宇以柯家軍之姿參選台北市分區立委補選，日前因諷刺對手「連勝文們」惹議，被起底自己就是政三代，父親是台北市議員陳建銘，國民黨草協聯盟發起人李正皓18日爆料，陳思宇年僅32歲就有890萬的存款，她的起跑線就等於一般人的終點線，「這樣的人憑什麼指責別人是連勝文？」

▲國民黨草協聯盟發起人李正皓公開向陳思宇道歉。（圖／記者賴于榛攝）

李正皓19日上午在臉書上發文表示，「我質疑陳思宇年紀輕輕就有890萬的存款，是我錯了，我在這裡公開向陳思宇道歉。」接著酸言酸語地形容陳思宇是「不折不扣的理財天才、少女巴菲特」，他從陳建銘的財產申報中發現，「18歲時陳思宇一年收入就有200萬。以此推估，今年32歲的陳思宇有890萬的收入根本不足為奇。」

他翻出民國93年陳建銘擔任立委時的財產申報資料，「該年度陳思宇在台灣中小企銀有120萬左右的活期存款，那年陳思宇18歲」，隔年增加至320萬，「陳思宇未成年時，一年收入200萬；普通人退休前年收入也沒有200萬。」

根據這些資料他反諷地說，「我在這邊跟陳思宇道歉，18歲年收200萬的少女巴菲特，如今存款才890萬，簡直就是太正常的事。」甚至還公開向陳思宇喊話，「希望陳思宇能公開理財秘訣，教大家如何沒有一個富爸爸，也能年收200萬，拼經濟、不拚政治！」