陳思宇被爆有890萬存款　柯文哲補槍：她家本來就不是窮人





▲陳思宇被爆擁存款890萬。（合成照／記者林敬旻攝、翻攝國民黨草協聯盟發起人李正皓臉書）



政治中心／綜合報導

台北市府觀傳局長陳思宇以柯家軍之姿參選台北市分區立委補選，日前因諷刺對手「連勝文們」惹議，被起底自己就是政三代，近日又爆出陳的現金存款890萬元，台北市長柯文哲19日被問到此爭議是否會波及自己，柯文哲反問，其他兩位候選人要不要也公布？接著笑說，「陳思宇她家本來就不是窮人。」

國民黨草協聯盟發起人李正皓18日爆料，陳思宇年僅32歲就有890萬的存款，她的起跑線就等於一般人的終點線，「這樣的人憑什麼指責別人是連勝文？」不過，早在今年8月監察院就公布該份財產申報，陳思宇其實還背著房貸共867萬多元。



▲陳思宇領表登記參選立委。（資料照／記者林敬旻攝）

監察院今年8月公布第137期廉政專刊，刊錄公職人員財產申報資料，陳思宇雖存款達890萬餘元，但有兩筆位在北投區的土地與建物，房貸還有867萬餘元，名下另有一台價值55萬的汽車volkswagen，兩張保單。



陳思宇先是在登記立委當天暗酸對手「連勝文們」，引起網友砲轟，再來以觀傳局長身分出席活動，被質疑用行政資源打選戰，接著又爆出陳的現金存款890萬元，外界將陳思宇被比做「柯家軍的吳音寧」，柯文哲日前回應，「不會啦！陳思宇還是比較靈活，英文叫做flexible，比較容易溝通。」被反問吳音寧不靈活嗎？柯笑而不語。



▼陳思宇。（資料照／記者陳家祥攝）

