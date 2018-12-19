陳建銘挺女兒「無法決定出生」　游淑慧：應先教育陳思宇

▲陳思宇領表登記參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

北市第二選區立委補選，北市府觀傳局長陳思宇以柯家軍之姿參選台北市分區立委補選，但才剛出征就因諷刺對手「連勝文們」惹議，議員陳建銘18日在臉書緩頰，「她的出生不是她決定的。」。對此，國民黨籍準北市議員游淑慧表示，「應先教育陳思宇」。

游淑慧19日在臉書表示，「言值正」比「顏值正」重要，她很尊敬陳建銘，也認同每個人的出生都不是自己決定和選擇，只是這句應先好好教育女兒陳思宇，才登記第一天就酸別人的出身，把對手「貼標籤」，還把沒參選的國民黨中央委員連勝文變成一個標籤，「沒有她自己的這一梗，選情應該陽光燦爛。」

游淑慧強調，陳建銘說90%都是政二代，包括「老闆助理」也算，她身為「老闆助理」多年，有必要對號入座來說明；老闆老爸不同，「基於血緣、親屬關係的傳承，和基於理念和能力的傳承，會一樣嗎？」，老闆幫員工，不是天經地義，是道義和能力肯定，而老爸幫兒女，是歡喜甘願，是親情和資源無上限的支持。

游淑慧質疑，為什麼很少有辦公室資深助理出來選？難道他們不優秀？有老闆會願意替助理負擔競選經費支持嗎？為什麼從2013年就一路跟隨台北市長柯文哲、也曾擔任世大運發言人的楊景棠，本和陳思宇同時擔任簡余晏局長秘書，結果陳思宇變局長、楊景棠卻繼續當陳思宇秘書？

游淑慧又說，工作表現亮麗的大學姐林筱淇，為什麼不能擔任觀傳局長，而要安然離開？幫柯市長創造大量網路話題的「學姐」黃瀞瑩，為什麼在市府薪資和待遇，連陳思宇的一半都不到？「所以，真的一切都是自身努力嗎？」