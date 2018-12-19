「一個0元打選戰、一個越選越有錢」　何志偉：盼選民用選票支持

記者蔣婕妤／台北報導

九合一選戰剛落幕，立委補選馬上開打，台北市分區立委補選由綠白藍的何志偉、陳思宇、陳炳甫互打。陳思宇被爆料年僅32歲就有890萬元存款，陳炳甫則被指上屆選戰收支結算表還倒賺1200萬、何志偉是0元打選戰。對此，何志偉19日一早受訪時表示，上屆選舉情勢比較好，因此婉拒選民募款，盼能用實際選票支持。

網友爆料，市議員陳炳甫2014年議員選舉時的收支結算表顯示，「選舉收入 24,692,559元、選舉支出12,569,244元，結餘12,123,315元」；何志偉則是被發現議員選舉時的收支結算表竟出現「0的領域」，質疑他0元打選戰還能贏，網友酸兩人是「一個越選越有錢，一個0元打選戰」。

陳炳甫議員辦公室回應，強調議員財產一切如實申報。何志偉19日一早到雙連市場掃街時則澄清，「那不是財產申報，我們要依監察院、依法令來做申報，所謂的0它是選舉的收入，我上一次選舉很感謝地方鄉親支持，沒有對外募款，就算有募款我們也婉拒，希望是用實際選票支持我們」。

媒體追問，是否不用募款也可以順利獲得支持成功勝選，何志偉說，「上一次選舉相對大情勢非常好，也的確有民眾要支持我們，我們請他用最實際行動支持，所以沒有對外募款。」

對手陳炳甫也在附近地區掃街拜票，何志偉說，自己就是勤走基層、努力努力再努力，希望能獲得選民的支持，和對手雖然是競爭關係，但是「競而不爭」。

▲何志偉。（圖／記者蔣婕妤攝）