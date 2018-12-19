陳思宇爸爸護航她是「正」二代…　葉元之嗆：誰管正不正！





▲陳思宇兒時舊照。（圖／翻攝陳建銘臉書）

政治中心／綜合報導

北市府觀傳局長陳思宇以柯家軍之姿，參選台北市第二選區立委補選，但卻因為批評對手「連勝文們」惹議，並且被翻出自己也是「政二代」。陳思宇的父親、議員陳建銘18日在臉書上替女兒緩頰「是『正』二代」，卻被新北市議員當選人葉元之怒酸「誰管你女兒正不正」。

陳建銘18日在臉書粉絲專頁貼出陳思宇的兒時舊照，並且寫下「真的是『正』二代…她的出生不是她決定的、她也無從選擇，就算她再努力表現也無法擺脫二代名稱！所以何謂政二代？父子？妻女？兄妹？老闆助理？派系傳承？那全台90%都是政二代了。」

▲陳思宇領表登記參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

陳建銘說，大家應該關心的是「為什麼傳承？家族利益傳承？財團利益傳承？派系利益傳承？還是為民謀福利、為民爭權利的傳承！我家境尚可，父執輩理念服務地方不營私、不苟且！可受社會公評。」並且補充「很少當民代當到賣家產的」。

但陳建銘的言論傳至PTT後，引來鄉民大罵「那進市府是爸爸幫的嗎？」、「大家都是連勝文，別分那麼細」、「為什麼要對女版勝文這麼嚴格？」、「有夠噁心，那也不是對手能決定的呀」、「就像連勝文他爸是連戰，也不是他決定的」、「不是她決定的沒錯，所以她就能嘴對手是連勝文們？」

葉元之也在18日於臉書回擊，「護航，可以到位一點嗎？這位議員爸你嘛幫幫忙，完全搞錯重點！誰管你女兒正不正！大家罵她的不是政二代，而是她政二代卻笑政二代，爸爸是議員、姑姑是立委、爺爺是國代，31歲靠關係當局長，還敢笑別人連勝文們，好意思嗎？」

葉元之提到，爸爸護航沒關係，但可以護的到位一點嗎？並且hashtag「#陳思宇正二代陳建銘正一代」、「#白色力量吳音寧」。

▼葉元之批評陳思宇和陳建銘。（圖／翻攝自葉元之臉書）