學生關燈包圍江宜樺　洪孟楷：被意識形態蒙蔽的政治打手

▲前行政院長江宜樺。（資料照／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長江宜樺18日受邀赴台大社科學院發表演講，卻遭學生闖入高喊「院長下令、警察打人」。對此，國民黨發言人洪孟楷表示，民進黨現在已經執政兩年五個多月，當初若有執行不合理之處，也沒找出元兇，「阻止任何人的發言，就是獨裁、野蠻；這樣的學生不配談民主政治。」

洪孟楷說，江宜樺遇上抗議學生，甚至阻擋他在黑板上寫出「請理性」三字，「身為台大校友的我，以不理性的學生為恥」，民主最基本且也最廣為人知的素養就是「我也許不同意你發言的內容、但我將誓死捍衛你發言的權利。」，這些學生的行為，只是被意識形態蒙蔽的政治打手。

洪孟楷指出，從民進黨上任後，當時行政院長林全所簽署第一份公文取消起訴太陽花學運學生起，就代表國家公權力的閹割，但還有多少警察被學生告發而三不五時要跑法院，只講警察打人，卻不論當初破壞公署、擾亂秩序，雙重標準的學生，根本錯亂。

洪孟楷認為，江宜樺現在只是一介平民，卻要遭受抗議學生的集體暴力，用暴力把江宜樺的粉筆給抹去的當下，就是宣告「只要我喜歡有什麼不可以」，這種自以為是的態度，令人噁心，「我身為江宜樺院長過往的部屬，為江院長感到不捨，身為台大校友的一員，為學生的態度感到不恥。」

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