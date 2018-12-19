影／學姐跟高嘉瑜誰美？高嘉瑜羞：市長曾說我比較漂亮「阿北母湯」

記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲在市府總辭前一夜的「感性直播」中，被網友問到「學姐（黃瀞瑩）跟高嘉瑜誰比較漂亮？」因此成為新聞節目《關鍵時刻》討論話題，參與節目的台北市議員高嘉瑜更嬌羞承認，柯文哲曾說「高嘉瑜比較漂亮」。

▲高嘉瑜說，柯文哲曾認為她比學姐漂亮。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



節目主持人劉寶傑問高嘉瑜，「你這次也看清楚了，他（柯文哲）其實是見人說人話，見鬼說鬼話，他以前騙你說你是最美的，你是最美的，結果現在叫你跟學姐兩個人做對比的時候，他不承認了！所以你現在要跟他劃清界線了」。

高嘉瑜表示，「我是不至於被柯文哲騙啦，誰漂亮對我來說不是重點，畢竟我跟學姐差了10歲之多，只是我覺得身為一個台北市長，說話要敢說敢做，敢說出口的事你就要承認嘛」。劉寶傑問，「他說了什麼？」

高嘉瑜說，「因為剛好前陣子有一個餐會，在場非常多的人在現場，那也有人剛好問了柯文哲市長這個問題，市長當時是說高嘉瑜比較漂亮，我不好意思這樣講，但他當時是這樣講的，而且為了確認說沒有聽錯，我還在問了一次，他還是這樣講」。

▲你覺得學姐黃瀞瑩跟高嘉瑜誰比較漂亮呢？（圖／記者林敬旻攝）



高嘉瑜接著說，「結果沒想到，在另一個場合面對網友的直播的時候，他又縮回去了，我覺得這樣不行，阿北母湯吼！因為我們不能見人說人話，見人說鬼話，這樣是不是很像王世堅所說的，你既然曾經這樣說過，你就要承擔啊」。劉寶傑大驚，「所以你現在跟王世堅同一國了！」

高嘉瑜又說，「你如果有改變你的心意，你現在覺得學姐比較美，那也OK，你就說學姐比較美，我覺得這樣不行，身為一個市長，身為一個重量級未來不知道要做什麼的人，你這樣子在我們面前是說一套，但是在大家面前又說另外一套，我覺得這樣子大家可能會喪失互信的基礎」。

柯文哲當時在直播中被問到高嘉瑜跟學姐誰比較漂亮時，他先是一陣苦笑，最後才說，「拒絕回答」。高嘉瑜1980年出生，今年38歲，黃瀞瑩1992年出生今年26歲，其實兩人年齡相差是整整一輪的12歲。