　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／學姐跟高嘉瑜誰美？高嘉瑜羞：市長曾說我比較漂亮「阿北母湯」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲在市府總辭前一夜的「感性直播」中，被網友問到「學姐（黃瀞瑩）跟高嘉瑜誰比較漂亮？」因此成為新聞節目《關鍵時刻》討論話題，參與節目的台北市議員高嘉瑜更嬌羞承認，柯文哲曾說「高嘉瑜比較漂亮」。

▲▼高嘉瑜說，柯文哲曾認為她比學姐漂亮。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲高嘉瑜說，柯文哲曾認為她比學姐漂亮。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

節目主持人劉寶傑問高嘉瑜，「你這次也看清楚了，他（柯文哲）其實是見人說人話，見鬼說鬼話，他以前騙你說你是最美的，你是最美的，結果現在叫你跟學姐兩個人做對比的時候，他不承認了！所以你現在要跟他劃清界線了」。

高嘉瑜表示，「我是不至於被柯文哲騙啦，誰漂亮對我來說不是重點，畢竟我跟學姐差了10歲之多，只是我覺得身為一個台北市長，說話要敢說敢做，敢說出口的事你就要承認嘛」。劉寶傑問，「他說了什麼？」

高嘉瑜說，「因為剛好前陣子有一個餐會，在場非常多的人在現場，那也有人剛好問了柯文哲市長這個問題，市長當時是說高嘉瑜比較漂亮，我不好意思這樣講，但他當時是這樣講的，而且為了確認說沒有聽錯，我還在問了一次，他還是這樣講」。

▲▼陳思宇領表登記參選，黃瀞瑩陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲你覺得學姐黃瀞瑩跟高嘉瑜誰比較漂亮呢？（圖／記者林敬旻攝）

高嘉瑜接著說，「結果沒想到，在另一個場合面對網友的直播的時候，他又縮回去了，我覺得這樣不行，阿北母湯吼！因為我們不能見人說人話，見人說鬼話，這樣是不是很像王世堅所說的，你既然曾經這樣說過，你就要承擔啊」。劉寶傑大驚，「所以你現在跟王世堅同一國了！」

高嘉瑜又說，「你如果有改變你的心意，你現在覺得學姐比較美，那也OK，你就說學姐比較美，我覺得這樣不行，身為一個市長，身為一個重量級未來不知道要做什麼的人，你這樣子在我們面前是說一套，但是在大家面前又說另外一套，我覺得這樣子大家可能會喪失互信的基礎」。

柯文哲當時在直播中被問到高嘉瑜跟學姐誰比較漂亮時，他先是一陣苦笑，最後才說，「拒絕回答」。高嘉瑜1980年出生，今年38歲，黃瀞瑩1992年出生今年26歲，其實兩人年齡相差是整整一輪的12歲。

ET快訊
江宜樺遭學生驅逐　柯文哲：人家上課你去鬧
上海副市長周波抵台　微笑招手憶18年前訪阿里山、日月潭
富豪解決遺產紛爭！殺妻、兒子再自殺…獨留女兒繼承
小鬼噤聲5hr…鬆口「和妞妞關係」！網安慰：超有風度

關鍵字：高嘉瑜,學姐,柯文哲,黃瀞瑩,關鍵時刻,劉寶傑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

匿名狂聊1月！陪被劈腿男走過情傷　「約耶誕城走走」尷尬了：靠北我男生

上台北看女兒…猛塞千元鈔！老爸搭車「全身僅剩10元」傻借救濟　她淚崩

租屋被提醒：別關燈！她順手一按「2樓阿婆入夢」　隔天鄰居搬走…結果毛翻

小隻女慢跑噴裝！他暖提醒…低頭一看「紫色蕾絲內褲」尷尬了：暗示嗎

買下店裡沒賣出的最後一張彩券！　打工妹爽中3000萬頭獎

好市多499元限定蛋糕瘋搶　她曝神秘吃法：自己人知道就好不然又缺貨

影／486先生發604萬！26員工「每人分紅23萬」　網羨慕：有缺人嗎

影／辣媽剛出陽台！1歲娃秒衝過來「喀～馬麻掰掰」　冷風中與龜相伴30min氣炸

螢幕前狂吹！女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網：重播3hr正常嗎？

霸氣送粉絲150萬賓士！台中直播哥「豪撒80萬」　高雄南霸天抖跳辣台妹

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

22公尺高空彈跳、客製化泡麵 東京讀賣樂園...不用排隊超過癮

周杰倫演唱會喊：最緊張一場　江蕙台下「開Mic」合唱《稻香》

神祕「阿彌陀佛2人組」現身！　哆啦A夢版洗腦旋律笑翻網友

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

傳巨星李奧納多訪高雄拍戲　王淺秋：先賣個關子

雙城論壇今登場　陳明通：別把什麼都把政治扯在一起

台大生還原「江宜樺被抗議」2真相　指「覺青」成功搏版面後笑著離場

台大500日沒校長申請「金氏世界紀錄」　教育部長回應了

傳韓國瑜就職典禮奉茶長達15小時　高醫斥：僅有救護站

網爆韓國瑜耍官威就職日要醫師奉茶　王淺秋：子虛烏有

江宜樺遭學生驅逐　柯文哲稱抗議要有SOP：人家上課你去鬧…

江宜樺台大演講遭包圍抗議　黃暐瀚：學生應向校方抗議

社民黨力挺台大抗議學生　轟江宜樺無恥「請承擔歷史責任」

「這不是垃圾，什麼才是」　她批包圍江宜樺學生：人一獨腦就殘

詹皇想隔扣籃網20歲小將罕見挨鍋　生涯僅9度灌籃遭封阻

500天沒校長！葉俊榮稱要正視　柯志恩要台大「把管中閔鎖起來」

旅遊變貴！日本明年1/7起開徵「觀光旅客稅」　赴日機票加收1千日幣

陳沖輕微中風住院　北醫證實「11月底就醫、有腦部出血」

傳巨星李奧納多訪高雄拍戲　王淺秋：先賣個關子

迎接10週年紅白藝能大賞！下載App感受熱鬧非凡賀新年

小康家庭毀在口蹄疫！男藝人揭非洲豬瘟可怕　「沒那麼倒楣」心態無知又自私

影評／《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》阿部貞夫的變臉與變聲

影／瑜珈Pure Yoga宣布停業　消基會籲「手刀衝銀行」自救

台鐵最大購車標案案　600輛城際電聯車日立製作所勝出

政治熱門新聞

余天轟「真他X欠揍」　段宜康回..

高嘉瑜：柯曾說我比學姐漂亮

大學姐林筱琪失業　徐巧芯：柯的..

連勝文小妹喜帖曝光　歸寧宴週六..

「大學姐」林筱淇爆離開柯市府　

江宜樺被學生包圍　朱立倫：教授..

周安履聽江宜樺演講遇鬧場　網熱..

影／江宜樺被包圍「傻眼愣原地」

高雄蓋迪士尼？韓國瑜：不是想蓋..

IDF掛響尾蛇飛彈　超近逼共軍..

江宜樺台大演講遭學生包圍

孫大千指楊翠5特質成國民黨「助..

花蓮王砸546萬找記者　月薪5..

更多熱門

相關新聞

柯P定調雙城論壇拚經濟：一路賺錢沒爭議

2018台北上海雙城論壇19日晚間登場，此次再度適逢選舉年，加上政治版圖變動，外界關心台北市長柯文哲在此次論壇的兩岸發言。對此，柯文哲19日上午受訪時表示，今年剛好政治版圖大變動，應該說不要再有新的東西出來，還是維持基調，這次上海也有善意回應，來的副市長是主管經濟事務的副市長，「既然整個台灣的氛圍是拚經濟，你就管經濟的副市長來，和台北主要企業的負責人，大家就一路賺錢總是沒有爭議。」

影／雙城論壇訪問團抵台　台灣國抗議

網酸「0元打選戰」　何志偉：盼選民用選票支持

「柯家軍」陳思宇32歲擁890萬存款　何志偉：網路評論很多不差我

雙城論壇登場　陸委會：少一點政治

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴　檢方被轟爆

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

8歲愛上老婆！水行俠18年後追到偶像

小鬼鬆口「和妞妞關係」

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨輿論挺孝子

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女兒

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不MAN

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

李沛旭出戰健美賽！狠練7週上台「對比照超狂」

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

傳孩子生父是謝霆鋒叔　張柏芝說

更多

最夯影音

更多

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面