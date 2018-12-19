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維持基調　柯文哲定調雙城論壇拚經濟：一路賺錢總沒爭議

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記者陳家祥／台北報導

2018台北上海雙城論壇19日晚間登場，此次再度適逢選舉年，加上政治版圖變動，外界關心台北市長柯文哲在此次論壇的兩岸發言。對此，柯文哲19日上午受訪時表示，今年剛好政治版圖大變動，應該說不要再有新的東西出來，還是維持基調，這次上海也有善意回應，來的副市長是主管經濟事務的副市長，「既然整個台灣的氛圍是拚經濟，你就管經濟的副市長來，和台北主要企業的負責人，大家就一路賺錢總是沒有爭議。」

為期3天的台北上海雙城論壇19日登場，上海方代表、副市長周波上午11點20分抵達台北松山機場。關於此次交流的基調是否還是「5個互相」？柯文哲表示，其實今年剛好政治版圖大變動，「應該說不要再有新的東西出來，還是維持基調」，暗示不會再提出新的兩岸觀點，避免掀起輿論話題。

「這次上海也有善意回應。」柯文哲表示，這次上海代表團比以前更龐大，這次台北方也把台北主要企業的老闆找來，因為這次上海的副市長是主管經濟事務的副市長，「雙方事先有溝通，不要再政治版圖大變動的時候出怪牌，既然整個台灣的氛圍是拚經濟，你就管經濟的副市長來，和台北主要企業的負責人，大家就一路賺錢總是沒有爭議，順利就好。」

另外，陸委會主委陳明通上午表示，盼雙城論壇「少點政治多點正事」，柯文哲也同意，「應該這樣講，多一點經濟少一點爭議，這樣講會比較順。」

▲▼柯文哲出席消費者保護創新服務宣傳記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲出席消費者保護創新服務宣傳記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,雙城論壇,2018雙城論壇

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