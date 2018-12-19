影／江宜樺被包圍「傻眼愣原地」　台大盼警方別進校園

記者徐政璿／台北報導

前行政院院長江宜樺18日赴台大社科院演講遭遇抗議，有群眾大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」，江宜樺當場被群眾包圍，一度動彈不得「傻眼愣原地」。大安警分局表示，第一時間就派員前往現場了解，但台大校方希望能維持校園自治，駐衛警隊也稱「能自行解決」，不需要警方協助。

江宜樺18日是應台大政治學會之邀，以「政治哲學可以改變世界嗎？」為題發表演講，這場開放報名後參加人數眾多，為因應眾多的報名人潮，主辦單位還將正式演講場地改到社科院101教室（和碩講堂），未料報名學生是來抗議的。

演講過程中，突然有學生衝上台上包圍，演講現場有群眾大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」，江宜樺被群眾包圍，一度動彈不得「傻眼愣原地」。

警方表示，傍晚有民眾撥打110報案，指稱台大社科院爆發衝突，大安警分局前往了解；但基於校園自治，該校駐衛警表示可自行解決，目前不需警方協助，警方目前在周遭待命，除非有台大主秘以上的人員同意，才會進入社科院內處置。

江宜樺離開演講教室後，先到8樓的一間小房間休息，部分學生在走廊等待江宜樺出現，江宜樺現身後，學生沿路跟著他，逼問「江宜樺你要回答嗎？誰下令的」，江宜樺並未回應，隨後狼狽來去。

▼江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉。（圖／翻攝臉書）



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