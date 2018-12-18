是否參選2020總統　馬英九：讓我好好想一想

▲是否參選2020總統，馬英九18日南下屏東說：「讓我好好想一想」（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

前總統馬英九18日下午到屏東縣恆春地區了解當地觀光情形，有媒體詢問他是否打算再參選2020年總統，他回答，「我要好好再想一想。」

馬英九今天由代表國民黨屏東縣長的蘇清泉陪同，在屏南地區趴趴走，下午到恆春天后宮、高山巖福安宮拜拜後，在前往海角七號「阿嘉的家」途中，有媒體記者問他，2020總統大選民調都有他的名字，不知有沒有意願選，他笑著說，「你不要誤解我的意思，我要好好再想一想？」，媒體再追問「是否從國境之南出發要再想一想」，他只是笑著，沒有回答。

與馬英九同車的蘇清泉在車上追問馬前總統回答記者的問題是否認真的？馬英九回答，「國民黨政權在我任內輸去，造成台灣人民生活痛苦，讓我感到很歉疚，我體力還不錯，全省走透透了解台灣經狀況，人民的需求，保持活動力及高度，未來或可扮演一個關鍵角色」。

馬英九在車城福安宮及阿嘉的家，都發現觀光客比他執政時差很多，面對墾丁觀光雪崩現象，馬英九說，「我們改善對大陸態度，就會增加很多觀光客」，這次走訪基層，就是要了解民間的需求。

蘇清泉說，這次縣市長選舉，馬前總統全省跑透透努力輔選，成績還不錯，「他（指馬前總統民間友人比朱立倫，活動力比吳敦義強」， 保持這種活動力，2020年真的可以扮演一個重要角色。