國民黨喊廢促轉會遭批「藍極右派捍衛加害者」　柯建銘：馬英九思維

▲民進黨總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

促進轉型正義委員會推動轉型正義引起爭議，國民黨立委賴士葆也提案要廢除《促轉條例》。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘批評，國民黨掀桌杯葛預算、修法加公投廢促轉會三部曲，是極右派捍衛加害者心態，並說廢促轉會是馬英九思維。

柯建銘18日受訪表示，全世界民主國家中，台灣是最後推動轉型正義，這是歷史最後機會，過去威權體制多少人家破人亡悲慘故事，因此，他認為歷史不容抹黑，「這是國民黨贖罪時刻，也是最基本的公平正義。」

柯建銘認為，國民黨選贏昏了頭，黨內極右派抬頭捍衛加害者的心態，推出掀桌子擋預算抹黑促轉會是東廠、提案廢促轉會、2020公投廢促轉會等三部曲。柯建銘質疑威權遺緒的極右派，主導國民黨的未來，根本是自掘墳墓。

柯建銘也說，國民黨立委提案廢促轉會是馬英九思維，因為馬英九曾說促轉會這個機構多餘，他強調，戒嚴時期馬英九是加害者行列的一員，歷史不是抹黑可以解釋，這些「馬英九們」的作為，更凸顯促轉會應該強起來。

柯建銘建議促轉會，應累積社會公信力、堅定做該做的事情，例如最近兩波對政治犯撤銷有罪判決，將來至少要做一萬名，大部分已經死去、家庭破碎且歷史加害與傷害超過兩代以上的家庭不計其數，時間不能等待。

柯建銘呼籲，台灣社會不分族群、政黨顏色與世代共同加入推動轉型正義的行列，追求真相與和解，因沒有真相、沒有和解、歷史不可忘記。