聽過馬英九彈吉他嗎？　恆春「阿嘉的家」鄉親真有耳福

▲前總統馬英九18日在恆春鎮「阿嘉的家」彈吉他，讓在場鄉親一飽「耳」福。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

前總統馬英九會彈吉他，你聽過嗎？他18日南下屏東縣，在飾演海角七海男主角「阿嘉」的家拿起「阿嘉」作曲過的吉他，小彈一曲；他並向小琉球、枋寮兩地鄉親大大致謝，感謝他們努力，讓參選縣長的蘇清泉在這兩個平地鄉贏過潘孟安，期許蘇清泉繼續努力。

▲馬前總統彈吉他▼在「阿嘉的家」前合影。

▲馬前總統（左起）、蘇清泉、阿嘉的家屋主張永源合影。

前總統馬英九今天先到代表國民黨參選屏東縣長蘇清泉的家，向90歲蘇母蘇許鑾致意，並在蘇宅與僑務委員陳媽興、小琉球前鄉長蔡天裕、枋寮區漁會理事長也是連任縣議員的劉淼松等地方鄉親座談。

▲馬前總統今天到蘇清泉的家，感謝鄉親對蘇清泉的支持▼

馬前總統說，2013年5月9日，小琉球廣大興28號漁船長洪石成在台菲重疊海域捕漁，遭菲律賓海防單位持掃射身亡，透過外交管道和菲國談判，達成台菲漁業合作協定。協定簽定前，類似事件一再發生，簽訂後，台灣漁船可以在重疊海域放心作業。其實，1980年，他的博士論文中就提及台菲要簽訂漁業合作協定，「馬同學的博士論文在馬總統任內完成」。

▲車城鄉福安宮和陸客等合影▼

他指出，他競選總統兩次，在屏東縣都輸給對手，第一次小輸2495票，第兩次輸了六萬多票，「屏東縣原本就綠大多於藍」，這次縣長選舉，蘇清泉在小琉球、枋寮兩個平地鄉都贏過對手，尤其小琉球拿下超過七成的選票，顯見蔡政府的漁業三法等政策，引起漁民很大反彈，用選票教訓蔡政府。

劉淼松說，馬總統任內，透過蘇清泉委員的爭取，才能恢復枋寮區漁會信用部，鄉親都很感謝總統的支持。

▲馬前總統參拜後致詞。

馬前總統隨後到車城福安宮、恆春鎮天后宮、高山巖福德宮參拜在；在車城鄉福安宮遇到來自大陸山東煙台的遊客，還要求和他合影。但陸客到福安宮的人數比馬政府時期少了許多。

馬英九隨後到海角七號「阿嘉的家」，屋主是屏東縣榮光協會理事長張永源，馬前總統坐在當時「阿嘉」范逸臣作曲時的房間及吉他，模仿「阿嘉」彈吉他作曲姿態，小彈一曲，讓在場的鄉親大飽「耳」福。他說，很久沒有彈吉他了。而張永源則反映，恆春地區觀光客掉了許多，業者很難經營，都期盼陸客能再來。