馬的「新三不」　陸少將王在希：他承認九二共識，更強調一中各表

▲▼前總統馬英九。（圖／記者潘永鴻攝）

大陸中心／綜合報導

前總統馬英九過去在總統任內主張「不統、不獨、不武」，又在九合一選舉前拋出「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」的新三不。對此，海協會原副會長、全國台灣研究會副會長的解放軍少將王在希表示，「其時我看是在玩弄文字，並沒有實質性改變」。

接受大陸官媒《環球時報》採訪的王在希表示，國民黨這次勝選後，關於兩岸政策理念，他還看不出有什麼調整的跡象，「無論是黨主席吳敦義，還是兩個太陽之一的國民黨前主席朱立倫，以及這次選舉中脫穎而出的韓國瑜，基本上都奉行馬英九在位時主張的『不統、不獨、不武』政策和維持現狀的基本理念，都表示承認『九二共識』，但更強調『一中各表』」。

他進一步指出，馬英九本人在選舉期間提出了一個『新三不』政策，「其時我看是在玩弄文字，並沒有實質性改變」。他認為，「馬英九並沒有明確把統一作為唯一選項，『不排斥』只是把統一作為選項之一；『不支持台獨』是美國的提法，比起原來『反對台獨』的提法反而是退步」。

「國民黨勝選後圍繞2020年台灣地區領導人選舉的候選人提名，已經開始新一輪權力角逐」。王在希強調，「也就是說，圍繞最高權力重組已經開始明爭暗鬥」。

另外，朱立倫在這次選舉一結束，就放話「國民黨高層領導應該由中生代接班」，其矛頭指向非常清楚。台灣媒體評論認為，「這次選舉，廣大選民是因為討厭民進黨、想教訓民進黨才把票投給國民黨，所以國民黨應該保持清醒，順勢而為，整合內部，找回黨魂，凝聚共識，提出明確、積極的新論述，主動引導輿論，塑造新的民意，才有可能重返執政」。