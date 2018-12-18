影／案情再轉！「開車的是我丈夫」台中超狂三寶：他去泰國了

記者陳玉／台中報導

案情不單純！台中「超狂三寶」在文心路、向上路口16日發生逆向、闖紅燈左轉，撞爛綠燈直行馬3，隨後急踩油門逃逸。48歲張女17日晚間6點多到案說明，張女一開始稱當時肚子痛才肇逃，但警存疑，張女才向警坦承，16日開車駕駛是她的丈夫，並非她本人，但丈夫17日一早已出境到泰國，21日才會回台。

第四警分局交通分隊長顏志明表示，張女到案時稱當時肚子痛，急著上廁所才肇逃，但警據影片中駕駛開車方式，認為非中年婦女開車模式，再依逃逸路線等細節下去訊問。

▲張女丈夫徐姓駕駛（紅圈處）一路逆向、闖紅燈左轉，撞後更加速逃跑。（圖／爆料公社）



張女才向警坦承，當時轎車駕駛是其46歲徐姓丈夫，非她本人，當時車上只有丈夫一人，接到警方電話才知道肇逃一事，但徐男17日一早已出境到泰國，21日才會返回台灣。

警方表示，徐男、張女夫妻倆戶籍都在台中，肇事徐男並無酒駕、吸毒等前科，而肇事轎車為長期租賃車，是以公司行號張女名字租長達1年以上。

針對徐男肇事後出境泰國，警方指出，「既定行程」及「潛逃出境」，兩者情況不同，張女是有出示事前買好的機票，後續法律責任將依法院認定。目前待徐男21日返台後再釐清案情。