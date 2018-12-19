撞毀法拉利道歉！T妹怒「孝子超自私」：明知是不定時炸彈還硬上路

生活中心／綜合報導

新北市一名20歲林姓男子幫單親母親送貨，因疲勞駕駛，撞上4部法拉利千萬超跑，恐賠上千萬元，外界善款已累積超過60萬元，不少網友也同情林男的遭遇。不過網模T妹（Tiffany Chen）卻認為，林男受訪時雖然一句「單親媽媽」，但全身行頭並不差，應該沒有窮到擔心下一餐，「有窮到需要不顧他人性命嗎？說精神不濟都好……明知道精神不濟為什麼要出門害人？今天好險是撞車子！只因為私心想多賺一點的概念！這確實是私心，不要把號稱孝子講得很偉大！」

▲▼林男幫媽媽送金紙，卻因疲勞駕駛肇事。另外三輛挨撞的法拉利。（圖／記者林煒傑翻攝）

林男16日清晨5時許開車前往石碇區要幫母親送金紙，卻因徹夜打工未眠，一時精神不濟，撞上路旁4輛「車聚」的法拉利，其中損傷最嚴重的是最貴的白色F12車款，要價2800萬元，光這輛粗估維修費用就破760萬元，4輛法拉利加起來賠償金額上看千萬元天價。

「我真的不是故意的！」林男在闖禍、聽到賠償金額後眼淚當場噴出。他表示，自己家境不好，父親在5年前過世，家中靠媽媽經營金紙店度日，因政府宣導環保金紙，近年來生意已不如以往，為分擔家計只好暫時放棄學業，休學到燒烤店上大夜班打工；車禍發生當天，他下班後回到家中，見到母親身體不適才自告奮勇幫忙送貨到石碇公廟，沒想到卻因過度疲累而肇禍。

▲林男和媽媽出面受訪，他鞠躬感謝外界幫忙，「只要我還活著，我就會負責到底！」（圖／東森新聞）

事情發生後，外界紛紛伸出援手，提供免費法律協助、捐款等。林男對此相當感動，除鞠躬道謝外也表示，「只要我還活著，我就會負責到底！」也有警員忍不住說，「老實說超跑有點衰！」現在的民意跟輿論全部站在孝子這邊，好像就他最可憐、全台灣就他最孝順，開超跑的都惡魔一樣；其實超跑車主責任比較輕，並沒直接影響交通，但衰的是超跑太貴讓孝子賠不起。

對此，T妹質疑，「被號稱孝子說他是精神不濟撞車，相信每個人都看過影片，這個人開車速度之快！嚇死人！很明顯在趕路！看到超跑來不及煞車！所以孝子開快車是合理？今天撞的是車，但如果是人呢？是不是也要說你比我有錢，不應該跟孝子計較，人家是幫媽媽忙ㄟ～幫媽媽最大！」

▲T妹時常發表時事評論。（圖／翻攝自T妹臉書）

「不要把孝子講得很偉大！並不是窮到如流浪漢，最恨的就是『明知自己是馬路不定時炸彈還硬要上路』的人！」T妹表示，自私的人永遠不會替他人想……明知自己酒駕、明知自己精神不濟、明知自己想趕時間開快車，這些行為的人都是「自私」，怎麼可以一句「他是孝子ㄟ！」她兒子也是孝子，他以後做錯事，也要有錢人自認倒楣嗎？大喊「我兒子很乖、他是孝子！」請問這個案例是肇事者真的無辜，還是只是一句「他是孝子」，「這個名詞已經讓我覺得很可笑！」

T妹表示，「肇事者付不出來……那些被害車主才可憐！肯定有人會說，孝子好棒唷！有說會承擔賠償！不會逃避！笑話……在媒體採訪面前，大家一定是這樣說，難道要說我不想賠！只是口頭上之說，鄉民就可以確認他是負責的人……呵呵，許多人當超跑車主錢都天上掉下來的唷！如今真的很少暴發戶好嗎？當然也有可能超跑車主還有貸款，只是白手起家靠自己努力繳貸款！為什麼要受害車主不要計較？好像要求賠償還被一堆人白眼，車主你沒有同理心，人家可是孝子ㄟ～」

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