「出山」中煞？　出殯車隊上國道　遊覽車司機昏迷撞護欄命危

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一輛載運出殯家屬的遊覽車18日上午行經國道3號彰化快官路段時，突然偏離車道擦撞內側護欄，導致王姓遊覽車司機當場昏迷，遊覽車立即停住並未翻覆，車上乘客都受到驚嚇，所幸未受傷，消防局將王姓司機送彰化基督教醫院急救，到院前已無呼吸心跳，院方全力搶救中。

▲出殯車隊上國道，遊覽車司機突昏迷撞護欄命危。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

警方指出，出殯車隊看好時辰，要到南投縣水里油車坑火化往生者，上午8時30分許行經國道三號南下201公里彰化縣快官路段時，其中1輛遊覽車的王姓駕駛感到身體不適陷入昏迷，整輛遊覽車偏離車道，擦撞內側護欄車頭受損，王姓司機倒在駕駛座上。

▲醫院裝上葉克膜搶救王姓駕駛。

彰化縣消防局與國道七隊據報都派員趕往現場，發現乘客已經將他抬到地面，做CPR搶救，緊急送往彰化基督教醫院急救，但到院前已無呼吸心跳，醫護人員全力搶救，為他裝上葉克膜全力搶救，是否因為清晨氣溫驟降到16度，造成王男因此身體不適而昏迷，但遊覽車公司同事指他平常身體狀況不錯，到底是如何因素，還需待警方進一步釐清。

▲出殯車隊上國道，遊覽車司機突昏迷撞護欄，僅有車頭受損。

民俗專家蒲慶峰對此指出，有可能是往生者的生辰、出殯的日子，與該名王姓駕駛的八字相沖，且台語「出山」有諧音「出凶」的意思，意指會有凶煞的遭遇，才會出現中煞的現象，要搶救回來情形不是很樂觀。