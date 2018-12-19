輿論挺20歲孝子！狂酸「被撞活該」　法拉利名醫委屈：我也很孝順

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新北市一名20歲林姓男子送貨因疲勞駕駛，撞上4部法拉利千萬超跑，維修費用初估上千萬，目前外界善款已累積超過60萬元。對此其中一輛挨撞的法拉利是整形名醫彭玉文發文表示，「我也很孝順，高堂父母多年來一直靠我奉養，請還給我們正常的生活空間。」

▲肇事駕駛（左）、彭玉文（右）。（圖／東森新聞）



事件爆發後，許多輿論壓力都偏向肇事的林姓男子，並批判超跑「違停被撞很活該」等言論。不過就有資深警員解釋，其中有一輛超跑當時的確是停在公車停靠站的格子前，違規停車無誤，但不能因為違規，出事情就要車主自己負擔百分之百的賠償責任，因為林男自己開車恍神，前方路況，屬應注意而未注意，開車去撞完全靜止的車，責任勢必比較大；除非超跑是停在馬路正中間，已經直接影響到交通，那就另當別論。

▲整形名醫彭玉文臉書發文。（圖／翻攝彭玉文臉書）



另外彭玉文19日在臉書發出聲明，「我正常停放白線沒有違停，我的車受損最嚴重，沒有苛責他，也沒有跟他談錢；多年來我一直資助貧困家庭，朋友有難我也盡力協助，相信很多了解我為人的人可以作證，他如果有困難我也樂意協助。我不是富二代，人生靠自己努力一點一滴奮鬥而來。」

整起案件發生在16日清晨，肇事的20歲林男雖然精神不濟，但還是幫身體不舒服的母親送貨，因此連撞上4台超跑。據了解，林男十分孝順，爸爸5年前過世後，休學在台北市的燒烤店上班撐起家計，下班後也會利用時間，幫開金紙店的媽媽送貨，等於「身兼兩份工」，想要改善不太富裕的家庭狀況，不料16日凌晨下班，見媽媽身體不舒服，自告奮勇幫忙送貨，想不到卻發生「撞超跑」意外。

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