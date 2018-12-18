火燒前夫房　法官竟信「點火燒鸚鵡」說詞輕判5個月

▲戴女向法官辯稱，是要點火嚇阻鸚鵡才不慎引發火災。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名戴女離婚後1個月竟持打火機到前夫家放火燒房子，還傳簡訊給前夫「你家失火」、「跟我一起燒死」，消防局鑑識報告與現場證人都證明是人為縱火，戴女因此被新竹地檢起訴，她在法庭上仍嘴硬，辯稱拿打火機是為了驅趕鸚鵡，才不小心釀成火災，而法官也將檢警提供的證據拿出一一排除，最後戴女改依失火燒燬住宅輕判5月得易科罰金，判決一出辦案人員無不訝異，將研擬是否上訴。

檢警調查，戴女與趙男2017年8月離婚後，戴女心有不甘，竟於1個月後，擅自闖入趙男家中，拿打火機將戴男衣櫃內衣物點燃，火勢迅速蔓延、導致整間房屋都遭燒毀，而事後消防局火調科也鑑定出起火原因為人為縱火，新竹檢方依縱火罪嫌將戴女提起公訴。

而在新竹地院審理時，戴女卻聲稱因前夫飼養的鸚鵡要攻擊她，她才拿打火機點火試圖嚇阻鸚鵡，卻不小心點燒起一旁未關門的衣櫃內衣物，火勢也隨即蔓延燃燒。前夫則說火場中有看到鸚鵡屍體。

消防局鑑定書內就起火原因研判「以縱火因素引發火災可能性較大」，且認為若以打火機嚇阻鸚鵡，只要稍微快速移動打火機的火就會熄滅，更不可能會燒到衣櫃內的衣物，但法官在法庭上要戴女以打火機點火後揮動，火焰確沒有熄滅，因此法官不採信消防局鑑定意見。

檢察官提出張姓鄰居曾表示聽見戴女在現場打電話給別人說：「火是我放的，趕快叫警察！」但法官卻認定這出自新竹市消防局談話筆錄，而訪談人是火災調查科鑑識人員，均未具備司法警察身分，該談話筆錄無證據能力。

檢察官再提出發生火災時，戴女曾以手機傳遞「你家失火」、「跟我一起燒死」等訊息給前夫，認定是戴女故意縱火，但法官卻認為無法僅憑文字內容，就認定戴女縱火。



法官認為沒有辦法確認戴女是否故意縱火，也沒有辦法完全排除過失失火的可能性，依罪證有疑利於被告的法理，僅能為有利於被告之認定。最後僅依失火燒燬現供人使用之住宅，將戴女判刑5月還可易科罰金。

但此案辦案人員私下表示，本案起火點在床上，顯與戴女聲稱趕鸚鵡之說的櫥櫃處不吻合，戴女私闖民宅且事後發簡訊，在在都證明她有縱火意圖與結果，然而法官均不採信。且刑法公共危險罪第 173 條規定，放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。但若是失火燒燬者，處1年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。兩者刑度差異極大，檢警將再研究後決定是否上訴。

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