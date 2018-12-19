280字曝光「法拉利車禍過程」　挨撞名醫：他開車睡著了…

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新北市一名20歲林姓男子送貨因疲勞駕駛，撞上4部法拉利千萬超跑，維修費用初估上千萬，目前外界善款已累積超過60萬元。對此其中一輛挨撞的法拉利是整形名醫彭玉文，19日清晨他再度發出280字聲明，自述車禍經過，「這件事很簡單，他開車睡著了危險駕駛撞到我們……。」

▲整形名醫彭玉文法拉利挨撞，車損最嚴重。（圖／東森新聞）



彭玉文說，「這位肇事者睡著危險駕駛，撞到4台車，我是第2台，我正常停放白線沒有違停，我的車受損最嚴重，沒有苛責他，也沒有跟他談錢，我的車有保險，一切交由保險公司處理，多年來我一直資助貧困家庭，朋友有難我也盡力協助，相信很多了解我為人的人可以作證，他如果有困難我也樂意協助。我不是富二代，人生靠自己努力一點一滴奮鬥而來。」

▲整形名醫彭玉文臉書發文。（圖／翻攝彭玉文臉書）



他表示，「以他猛烈的撞擊力道而且沒有煞停連撞四台，設想今天如果是撞到人出人命呢？我是車被撞的受害者，我也很孝順，高堂父母多年來一直靠我奉養。請還給我們正常的生活空間，讓事情回歸理性的本源，辛苦了，謝謝各位。」

整起案件發生在16日清晨，肇事的20歲林男雖然精神不濟，但還是幫身體不舒服的母親送貨，因此連撞上4台超跑。據了解，林男十分孝順，爸爸5年前過世後，休學在台北市的燒烤店上班撐起家計，下班後也會利用時間，幫開金紙店的媽媽送貨，等於「身兼兩份工」，想要改善不太富裕的家庭狀況，不料16日凌晨下班，見媽媽身體不舒服，自告奮勇幫忙送貨，想不到卻發生「撞超跑」意外。