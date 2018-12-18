毒品交易糾紛還敢開槍示威　互咬揪出改造槍枝及毒品

記者陳崑福／屏東報導

毒品交易衍生糾紛，竟敢持槍嗆聲對空鳴槍，揚言對其家人不利，屏東警分局因此循線逮獲涉嫌持槍的李姓男子，供出郭姓男子也販毒並擁有槍械，警方經3個多月查緝，將郭、黃等5人逮獲，訊後分別依毒品危害防制條例罪嫌送辦，其中李、郭、黃三人均遭聲押獲准。

▲屏東警分局員警將郭姓男子逮獲，聲押獲准。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）





▲警方逮獲郭姓男子起出槍械▼

屏東縣42歲李姓男子（有毒品、槍砲等前科），於今年9月間持槍至綽號阿成42歲郭姓男子（有毒品、妨害自由等前科）萬丹鄉租住處嗆聲，因郭外出不在家，於是對空開槍示警洩憤，還揚言要對其家人不利，警方接獲報案後旋即成立專案小組，隔日便將李嫌緝獲到案，起出改造手槍1把及海洛因等物。

警方調查，李嫌因與郭男有多次的買賣毒品糾紛，心生不滿才開槍洩憤，並反咬郭男除販毒外也持有改造手槍和多發子彈。警方立即報請屏東地檢署指揮偵辦。

檢警追查，發現郭生性多疑，每個處所居住均不超過1月，並選人潮較多的超商附近進行毒品買賣交易，於是專案人員採取逐間查訪方法，於日前晚間23時許，郭男再次出現超商前時，將他逮捕，當場起獲改造手槍和11發子彈。

根據當握線索，兵分多路帶回協助運毒的37歲黃嫌及施姓、陳姓及曾姓3名藥腳，警方訊後將郭嫌等5人以槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。

證據顯示郭嫌及黃姓共犯可能另涉他案，並於隔日移送地檢署後由檢察官聲請羈押獲法院裁定羈押禁見，目前檢警正持續擴大偵辦調查槍枝、毒品來源。

屏東警分局有鑑於年關將近將斷絕黑槍、毒品來源，且持續貫徹警政署「掃黑三打政策」，秉持向上溯源、向下刨根擴大偵辦，加強查緝非法槍枝走私、改造集團。