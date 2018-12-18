台南警打擊糾眾滋事演練逼真　民眾拍手叫好

▲台南市警六分局於南區南都里活動中心廣場前，實施打擊糾眾滋事強勢狀況模擬演練，因過程逼真，民眾為警方表現拍手喝采。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來各地街頭聚眾鬥毆事件頻傳，為快速有效處理突發街頭聚眾滋事案件，即時啟動快打機制，調度優勢警力控制現場，確保民眾生命財產安全，台南市警六分局12月17日下午4時於南區南都里活動中心廣場前，實施打擊糾眾滋事強勢狀況模擬演練，因過程逼真，有民眾信以為真，為警方表現拍手喝采。

警方說狀況模擬演練，係為員警受理民眾電話報稱在南區南都里活動中心前有不良份子談判，現場喧鬧進而可能導致打架鬧事情事，請派警察來處理。六分局勤務指揮中心值班員警接獲報案後，立即以無線電通報線上巡邏警網前往處理，警方抵達現場後發現係兩派人馬聚眾談判，且雙方人數眾多，現場喧鬧情形有升高趨勢。

現場資深員警立即呼叫支援，並以強勢作為制止以防情事擴大，勤指中心並立即抽調綫上警力馳往現場支援因應，以優勢警力控制現場狀況後，充分發揮「快、鳴、集、一、制、逮」之處理原則，並將滋事者帶回分局依法偵辦，演練過程逼真，附近行經車輛及路過民眾，誤以為警方真的在逮捕要犯，為警方表現拍手叫好。

六分局表示演練係以針對突發街頭聚眾滋事案件，靈活調度快速打擊犯罪警力，重申要求員警處理違法情事絕不可退縮，惟有強勢執法才能贏取民眾信賴與支持，員警務必在最快時間內快速馳往現場，以優勢警力迅速處置以有效壓制現場狀況疏處事端，期能達到「召之即來、來之能戰、戰之必勝」的最高處理原則。