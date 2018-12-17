影／就職走「超極簡風」　柯P笑呵呵：自己交接給自己...好了各位上工

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲17日晚間開直播與支持者互動，邀請網友「感謝、聊天、QA」樣樣來與阿北線上相見歡。柯文哲即將在24日第一任任期卸任，隔天25日馬上就要連任，直播中被網友問到就職典禮有什麼特別的，柯文哲笑稱要走「超極簡風」，「自己交接給自己之後...好了各位上工就結束了」。

▲柯文哲玩直播。（圖／翻攝自直播畫面）

柯文哲17日在臉書預告，「明天（18）是市府團隊總辭，今天晚上九點，我會在我的臉書上直播，跟大家見面，也要說聲感謝。」柯文哲粉專PO文指出，Youtube頻道訂閱數突破30萬要給支持者一點福利，「雖然通常每天都有固定的鯊魚餵食時間，但幕僚說，Youtube頻道訂閱數幾天前突破30萬，作為一個Youtuber，都會開放給粉絲們QA，所以今天的直播，我們也開放了一些問題給大家，想提問的人，歡迎上我的IG限時動態，等你來問！」

柯文哲開直播感謝支持者一路支持，談到即將在25日登場的就職典禮，柯文哲說他要走「超極簡風」，讓一旁的幕僚劉奕霆、柯昱安傻眼問那是什麼，柯P說，「就自己交給自己要什麼...好了各位上工！就結束了，本來只有三個字上工了，現在多加各位兩個字。」

柯文哲說完自己規劃的就職典禮笑呵呵，也把幕僚逗得哈哈笑，他說自己只要花五分鐘就要搞定就職，不要浪費時間，「我還通知陳佩琪繼續看門診，五分鐘就結束」。