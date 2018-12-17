影／網紅阿北碎碎念...柯P收Youtube獎牌：折合現金就好了

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲17日晚間開直播與支持者互動，邀請網友「感謝、聊天、QA」樣樣來與阿北線上相見歡。柯文哲玩直播3萬網友搶看，他不改「柯P風格」直播第一秒開始就瘋狂碎碎念，拿到Youtube送的10萬粉絲紀念獎牌直問，「送我鐵牌幹嘛？折合現金就好了。」

▲柯文哲玩直播。（圖／翻攝自直播畫面）

柯文哲17日在臉書預告，「明天（18）是市府團隊總辭，今天晚上九點，我會在我的臉書上直播，跟大家見面，也要說聲感謝。」柯文哲粉專PO文指出，Youtube頻道訂閱數突破30萬要給支持者一點福利，「雖然通常每天都有固定的鯊魚餵食時間，但幕僚說，Youtube頻道訂閱數幾天前突破30萬，作為一個Youtuber，都會開放給粉絲們QA，所以今天的直播，我們也開放了一些問題給大家，想提問的人，歡迎上我的IG限時動態，等你來問！」

柯文哲開直播超有「阿北風格」，從頭到尾碎碎念，幕僚要他跟大家說晚安，柯文哲無奈說，「晚安？九點還早啦！好啦好啦晚安...」幕僚拿出Youtube送來的十萬粉絲紀念獎牌讓柯P玩開箱，但他不領情反問，「送我鐵牌幹嘛？」讓柯昱安和劉奕霆無奈笑場，柯文哲繼續碎碎念，「可以折合現金就好了...」他也現場開出目標，要朝百萬粉絲前進。

不只大玩開箱，柯文哲也現場讀起粉絲送來的信，但內容太肉麻讓他讀不下去，還笑說怕大家以為是自己寫的，「唉這怎麼讀得下去？太肉麻了...讀不下去...我看算了人家以為假的。」