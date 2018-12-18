幕後／評綠營失中樞神經　柯P見綠委：誰可代表民進黨訂契約？

▲柯蔡會，柯文哲、蔡英文於北門會面。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

日前台北市長柯文哲與總統蔡英文會面，但過程氣氛尷尬、互動冷。事後柯文哲被爆出不願「柯蔡會」，他受訪時直言民進黨「老闆講完底下夥計沒有一個要聽話」，不知道綠營現在是誰在做決定；據了解，柯在周末一場活動遇上綠營立委，面陳綠營對外說白綠合作，但名嘴不停罵、還要開鍘柯營的黨籍幕僚、文化部開砲，「這樣白綠合作如何進行？」，直言現在的民進黨宛如沒有中樞神經的生物。

眼見民進黨姚文智執意參選到底，柯綠在九合一選舉後形同完全決裂：儘管綠營表面上在選後回頭尋求合作，但事實上雙方關係難輕易修補，立委補選何志偉、陳思宇各自披掛出征，如同市長選戰延伸。此外，柯文哲在柯蔡會中提出大巨蛋解決方案、卻引來文化部反擊，中央地方再度隔空交火掀起新一波口水戰。

對於柯蔡會，柯文哲15日時解釋，不是不想見，是講了要能算數、執行，像是會面時要文化部協助但後者卻跳出來罵市府，「我跟你老闆講完底下夥計沒有一個要聽話，那講有什麼用？」；他直言，這是民進黨一個很大的問題，「到底誰是民進黨？這是我最民進黨最大的困擾，到底誰講得算？像總統講的文化部也不買帳。」

據了解，柯文哲15日周末出席地方活動遇上民進黨立委，當面表示「做生意要訂契約，如果訂了，對方不用遵守，誰要和你做生意？」，直言民進黨說要白綠合作但陳景峻卻要被處罰、文化部發文批北市府，綠營名嘴、民代砲火沒停過，但最後總統都說管不了他們，「請問，這樣白綠合作如何進行？」

而最讓柯文哲困惑的，是立委補選說要白綠合作，但卻遲遲沒有人來溝通，「我就不知道民進黨所謂合作的定義是什麼？這是我對白綠合作的疑惑」；柯直言，簡單的講，「到底現在誰可代表民進黨和別人訂契約？這才是根本問題。現在民進黨就像一個沒有中樞神經系統的生物。」