雙城論壇19日登場　上海代表周波待2天提早離台

▲柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

為期3天台北上海雙城論壇將在19日展開，主論壇預計20日登場，據了解，論壇將由台灣水泥董事長張安平擔任引言人，致詞完後再依序由北市副市長鄧家基、上海市副市長周波進行開幕致詞，隨後就進入「循環經濟」的主題演講，而柯文哲則在活動最後發表結語致詞。

台北上海雙城論壇舉辦至今邁入第9屆，歷來主題研討論壇都緊扣民生議題，如2017年為「健康城市」，此次2018年主題則為「循環經濟」，台北市一方由都發局長林洲民主講，主題為「循環經濟在台北市公共住宅建築的實踐」；上海市則由上海市發展和改革委員會副主任周強發表演說，主題為「發展循環經濟一推進城市可持續發展」。

▲2017雙城論壇柯文哲與上海市長應勇。（圖／資料照）

此次雙城論壇舉辦地點同樣為晶華酒店，活動9點開始，會前北市副市長鄧家基、上海市副市長周波將提早抵達會面，活動開始後，由台灣水泥董事長張安平擔任引言人，致詞完後再依序由鄧家基、周波進行開幕致詞，隨後就進入「循環經濟」的主題演講，由林洲民、周強分別發表約15分鐘的短講。而柯文哲預計在10點左右抵達會場，見證簽署合作備忘錄後發表結語致詞。

2018年雙城論壇移師台北舉辦，共為期3天，活動上海市副市長周波19日上午11點20分抵台後正式開始。據了解，為避免增加困擾，周波預計僅在台灣停留2天，首日抵台後僅安排參訪內科企業台達電，隨後便赴圓山飯店參加歡迎晚宴；隔日一早出席論壇後，接著參訪健康公宅日照中心並與長者共餐，預計下午15點35分就搭機返滬。