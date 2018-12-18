柯文哲嗆蔡英文「先交出戰犯」？　蔡柯會比天氣冷曝內幕說

▲柯文哲與蔡英文會面時表情都很冷漠。（圖／記者陳家豪攝）

政治中心／綜合報導

九合一大選之後民進黨致力於修補白綠關係，但13日在北門舉辦的蔡柯會被評為互動比天氣還冷。現在又傳出其實台北市長柯文哲在整個選舉過程早已對綠營累積怨氣，所以與總統蔡英文一見面就脫口說出「先交出戰犯」的氣話，不過，北市府發言人劉奕霆回應並未聽聞這樣的對話。

柯文哲與蔡英文在北門會面，全程都很冷淡，最後還爆出一句「一切都是套好招的」，讓氣氛變得更加尷尬。會後就連民進黨台北市議員高嘉瑜都忍不住在節目上說，所有人看了這場會面都覺得兩人互動比天氣還冷，「很虐心」。

不過，就在外界關注白綠合作動向的同時，又傳出柯文哲其實早在選舉時就已經累積對民進黨的不滿，根據《自由時報》報導，他與蔡英文見面時，曾說出「先交出戰犯」的氣話；而北市府發言人劉奕霆強調，會面過程是由雙方發言人安排，根本沒有這樣的對話，這顯然是有人故意放出的假消息，企圖破壞地方與中央合作的機會。

▼▲外界普遍認為蔡柯會的氣氛並不熱絡，兩人幾乎可以說是零互動。（圖／記者屠惠剛攝）

其實自從選舉結束後，外界就認為民進黨將大敗的原因歸咎於前北農總經理吳音寧，因為北農明明是全台最大的蔬果產銷平台，在她的領導下卻沒有做出讓農民滿意的價格，才會導致農業縣翻盤，11月29日北農召開董事會並提出臨時動議，最終通過人事案將她解職。

而柯文哲17日出席活動再度被問到，吳音寧是否就是造成綠營慘敗的主因，他僅簡短回應，「這社會不會是因為單一因素……整個事情歸咎給某一個都是不對的，是多重因素。」

▼吳音寧被解職後回到彰化溪州老家。（圖／記者唐詠絮翻攝）