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鴨蛋維他命、蛋白質等營養價值高　達人分享做這2樣料理最好吃

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▲▼鴨蛋料理。（圖／記者許展溢攝）

▲達人表示世界產蛋率最高的鴨就在台灣，且鴨蛋營養價值很高。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國內鴨蛋年產量約4億枚以上，為皮蛋、鹹蛋主要來源，相對雞蛋，鴨蛋蛋殼氣孔多、蛋白水份比例低，蛋黃脂質比例也高，常吃的加工蛋多以鴨蛋製作，年總產值達17億元，全台最大種鴨場主人周珠源說，世界產蛋率最高的鴨就在台灣，且鴨蛋營養價值其實很高。

▲▼鴨蛋料理。（圖／記者許展溢攝）

▲▼鴨蛋料理。（圖／記者許展溢攝）

▲▼鴨蛋料理。（圖／記者許展溢攝）

周珠源回憶，家中原本在屏東5個縣市都有畜牧場，9年前八八風災把所有場都滅掉，損失慘重，但因為自己對「鴨」實在有非常大的熱情，憑著這一點繼續養鴨事業，到現在這隻「台灣原生種的褐色菜鴨」已成為台灣特色，因為約有半年左右產蛋高峰期，10隻鴨子一天能生8到9顆蛋，領先世界各國，讓很多國家都想要這隻鴨子。

▲▼鴨蛋料理。（圖／記者許展溢攝）

▲▼鴨蛋料理。（圖／記者許展溢攝）

▲▼鴨蛋料理。（圖／記者許展溢攝）

農委會說明，鴨蛋水分含量較雞蛋低，相對蛋白質、鈣、鐵等礦物質以及維他命等含量較高，所含的膽固醇與雞蛋一樣，都屬於高密度的優質膽固醇，容易被人體消化吸收及代謝，且膽固醇又是體內細胞膜合成修補的重要物質，所以常吃鴨蛋可永保身體活力健康。

▲▼褐色菜鴨高飼效品系母鴨（左）及公鴨（右）。（圖／農委會提供）

▲褐色菜鴨高飼效品系公鴨。（圖／農委會提供）

現今除了人們熟知加入鹹蛋黃的各式糕點或皮蛋豆腐，鹹蛋也被用於金沙料理，或作為烘焙原料，皮蛋更見於宮保皮蛋、泰式涼拌皮蛋等具特色的新式菜色等多項料理。周珠源分享，其實很多人喜歡吃的菜脯蛋和滷蛋，如果是用鴨蛋來製作，絕對最好吃，建議民眾可以試試。

▲▼褐色菜鴨高飼效品系母鴨（左）及公鴨（右）。（圖／農委會提供）

▲褐色菜鴨高飼效品系母鴨（左）及公鴨（右）。（圖／農委會提供）

另外，由於鴨蛋生產成本中，飼料費約占84%，近年來飼料原料不斷高漲，為節省農民開銷，農委會畜產試驗所以褐色菜鴨畜試一號（高產蛋品系）進行「殘差飼料採食量檢定及選拔」試驗，目前是第六代，今年通過命名，登記為「褐色菜鴨高飼效品系」，7月完成技轉公告，讓鴨吃少又會生，初產日齡116天，40週齡產蛋數145枚、52週齡產蛋數為203枚。

▲▼鴨蛋料理。（圖／記者許展溢攝）

▲畜產試驗所指出，高飼效品系平均每隻每日少吃13公克飼料，每天可省下近千元飼料費。（圖／記者許展溢攝）

畜產試驗所指出，除保有褐色菜鴨高產蛋、蛋重量大和蛋殼強度佳等特性，產蛋鴨日採食約150至160公克，高飼效品系平均每隻每日可少吃13公克飼料，每天省下近千元飼料費，而這省下的13公克飼料，可以讓原來飼養5000隻的鴨場，擴增至5470隻規模，每個產期能使鴨農增加約40萬元賣蛋收入。

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關鍵字：鴨蛋,農委會,皮蛋,鹹蛋,雞蛋,畜產試驗所,營養,飼料,蛋白質,維他命

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