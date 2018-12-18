影／「防疫視同作戰」非洲豬瘟中央災變中心成立　賴清德：全民動起來

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸嚴重擴散，台灣繃緊神經，防疫層級不斷拉高，18日成立中央災害應變中心，各部會及22個縣市動物防疫機關參與會議，由行政院長賴清德親自主持，農委會表示，目前疫情在大陸已超過22個縣市（市、區） ，達95例。

農委會代理主委陳吉仲表示，過往都是疫情發生才成立應變中心，但這次非洲豬瘟很不一樣，病毒的可怕性不容忽視，是絕對不允許也不能讓疫情傳入台灣， 這次分7個組包括疫情控制組、產業輔導組、健康照護組、物資整備組、民生經濟組、新聞資訊組，和新成立的邊境管制組，由農委會、海洋委員會、衛福部、內政部和財政部共同因應。

▲▼ 賴清德主持非洲瘟中央災害應變中心。（圖／記者湯興漢攝）





賴清德表示，21年前口蹄疫，撲殺了400萬頭豬，跟非洲豬瘟疫情一樣雖然不會危害人體，但對所有養豬場業造成很大傷害，導致無法外銷，對整體經濟影響很大，現在非洲豬瘟疫情來勢洶洶，生物特性比口蹄疫還要強悍，傳染途徑很多元，台灣若發生疫情，對養豬產業、物價和台灣整個經濟將有可怕影響。

農委會副主委黃金城表示，台灣往來大陸距離很近，2年有8百萬人次移動， 病毒傳到台灣風險很高，目前台灣養豬場有2045場，已跟環保署聯合稽查，預計今年底前都會再清查一次，17日前已完成1146場，其中有4場不符合蒸煮規定，已開罰。

▲防堵非洲豬瘟，機場加強檢查。（圖／防檢局提供）

▲防堵非洲豬瘟，政府繃緊神經。（示意圖／路透社）

黃金城說，若發生案例時，全場豬隻都要撲殺，半徑3公里進行移動管制，動物屍體處理有3種方式，包括「掩埋」，如畜牧場有空地，在不往外運輸考量下，優先就地掩埋，也請地方政府和台糖提供土地，目前統計約全台可以處理159頭豬。

第二種處理方式「化製」，黃金城說，台灣只有雲林、屏東和台南有化製廠，1天約可處理1萬5千頭。最後一種方式「焚化」，農委會已採購3部移動式絞碎機，會先將豬隻電擊、絞碎、裝進塑膠袋密封，最後再送焚化盧，跟垃圾共同焚化。

賴清德強調「防疫視同作戰」，要求農委會安排各項視察，自己要到所有每一個「關鍵節點」去視察，26日將舉行大規模演習， 希望除中央外，各地方政府和所有人民也要一起動起來，共同加強執行整個防疫工作，所有養豬場務必做到符合生物安全要求，已達預防效果，另外，後續善後工作也要預作準備，就算有疫情產生也不會蔓延擴散。