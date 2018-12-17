北高滬合辦「三城論壇」 上海副市長周波：很好的創意

▲上海市副市長周波。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

2018雙城論壇預計20日登場，原本受到外界關注的北高滬「雙城變三城」，也因為韓國瑜婉拒出席而未能實現。對於之後有無可能由三地合辦論壇，周波在行前說明會時表示，三城論壇是一個很好的創意，他相信，只要堅持九二共識，正確理解兩岸交往方式，上海樂於與其他城市交流。

雙城論壇確定舉辦後，不少人關心周波此行會否與其他縣市長見面，洽談合作交流，尤其在韓國瑜當選市長後，上海及北高兩市的「三城論壇」，也是各界關心的焦點。

對此，周波強調，三城論壇是一個很好的創意，他相信，只要堅持九二共識，正確理解兩岸交往方式，上海樂於與其他城市交流，但本次論壇時間很趕，韓國瑜也確定不會出席，目前也沒有規劃與其他縣市長見面的行程。

▲澎湖縣長當選人賴峰偉搶頭香，10日前往北京參訪。（圖／賴峰偉辦公室提供）

自年底「九合一」大選後，藍綠版圖驟變，大陸也敞開雙手，開地方交流合作大門。澎湖縣長當選人賴峰偉搶頭香，10日前往北京參訪，成為大選後率先「登陸」談經濟的縣市長第一人。賴峰偉此行，除成功復辦「海峽盃」帆船賽，也替澎湖爭取更多陸客旅遊資源，刺激經濟。

▲韓國瑜婉拒「雙城論壇」邀請，北高滬三方會談破局。（合成圖／記者蔣婕妤攝）

對於雙城論壇曾提出「如果柯P市長提出邀請我們會評估」的高雄市長當選人韓國瑜，最後因小內閣人事等問題，婉拒邀請。外界關注的北高滬「三方會談」胎死腹中，未能成行。如今「三城論壇」話題再現，上海市副市長周波也沒加以否定，「雙城變三城」或將成為接下來外界注目的焦點。

