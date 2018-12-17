雙城論壇行前說明　周波：著眼城市改造及學習台北經驗

▲上海雙城論壇代表團17日舉行行前說明會，由副市長周波親自出席，市台辦主任李文輝主持。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海採訪報導

2018台北—上海雙城論壇20日舉辦，上海市政府確定由分管經濟的副市長周波率團來台，除事先派踩線團先行踩點，今（17）日還開設專場說明會，由周波與媒體「面對面」，進行提問及解答。據了解，說明會以「吹風會」形式舉辦，與往年不同，凸顯對本屆論壇的重視。

▲上海市副市長周波。（圖／記者魏有德攝）

對於論壇中排定的參訪行程，周波在回應《ETtoday新聞雲》記者時表示，上海有超過9億公頃的歷史老舊建築需要保護，舊城改造與保護牽涉到大量資金，希望能向台北市學習。

除了城市建設，垃圾分類處理及循環使用、科技創新及產業發展，都是周波在參訪行程中非常期待的安排。論壇期間他將會前往內科園區、台北創新實驗室、台達電及赴安養院就智慧城市、循環經濟的應用和上海高齡化現象向台北取經。

周波提到，雙城論壇至今已簽訂30項兩地合作協議，為了與時俱進，包括老舊建築保護、垃圾分類收集，台北都走在上海前面，透過雙城論壇交流機制，是必要且有成效的。他舉例，上海的「12345」市民熱線，就是借鑑台北市「1999」市民專線的經驗。

▲上海市副市長周波，18年前在企業任職時便隨團到過台灣考察。（圖／記者魏有德攝）

18年前在化工企業任職的周波，曾經隨團走訪過台北，品嘗小吃美食，至今仍念念不忘。尤其提到「蚵仔煎」的時候，周波還以為是破音字，讀不太出來，經由市台辦主任李文輝解釋後，引起眾人莞爾，讓說明會氣氛輕鬆許多。

周波在出發前，不忘向現場媒體推薦「上海55條惠台措施」。他舉例，上個月剛結束的進博會期間，就有台商反應，接觸的採購商與簽訂的備忘錄超過去年一整年。他並透露，今年台灣學生申請赴滬學習的人數比往年大幅增長，有關單位也正在研擬方案，符合需求。

本屆論壇主題為「永續城市、永續發展」，並以「循環經濟」為交流核心。上海代表團出發前，特別對外界說明赴台與會的情況，並表示將會簽訂體育；文化及區政三項協議，包括「滬台青少年運動員培養交流合作備忘錄」、「嘉定區與大同區區政交流備忘錄」及「滬台影視產業交流備忘錄」等。

