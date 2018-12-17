共享單車ofo走下神壇！用戶擠爆總部大樓退押金　從5樓排到大街外

▲北京市民湧入ofo總部大樓要退押金。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

共享單車ofo在2016年竄起，曾以小黃車揚名海外，但近幾個月卻因資本運作瓶頸，導致破產、重組等風聲不斷。不少民眾近日都反映押金難退的問題，還有人申請了兩周但押金都還沒下來。許多北京市民今（17）日聚集在位於中關村互聯網金融中心的總部退押金，由於申請民眾太多，隊伍一路從5樓排到大廳外街。

▲共享單車高折損率也是運營問題之一，圖為廢棄的共享單車拼出來的「單車墳場」空拍照。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，一位胡女士表示，她之前透過線上申請退款，還進線客服多次，不過都沒有得到回應，她只能選擇到現場退款。對此，ofo回應稱，已對申請退押金超過15個工作日逾期未退的用戶進行了登記，並將重新確認，無現場退押金的情況。

胡女士提到，她之前在平台上申請退款多次，但都沒成功，又撥打了數百通ofo的客服電話，也都沒人應答，只好選擇到跑總部一趟。她在今天上午9時許來到中關村的ofo總部，不過大廳早已擠滿了人，現場還有警察在維持秩序。

根據現場退款民眾提供的照片顯示，ofo總部大樓內部不僅擠滿了人，排隊的隊伍從5樓延伸到1樓大廳及大樓外空地，直到晚間18時許仍有民眾在排隊。

▲大批民眾17日上午湧入ofo總部大樓，要求公司退還押金。（圖／翻攝自秒拍）

對於用戶申請退押金一事，ofo表示，自2018年12月18日起，凡在App內提交線上申請退押金的使用者，後台系統會根據申請提交的順序進行相關資訊審核與收集，核實完畢後用戶將進入退押金序列，ofo將按順序退款；如有用戶到公司現場進行登記，ofo會將收集到的相關資訊按時間先後順序併入線上退押金序列中； 如有線下登記的用戶此前已經發起退款申請，則按此前的佇列時間資訊為准。

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