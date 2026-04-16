陸十項對台措施　湖南表態「認真落實」：深化湘台交流合作

▲湖南省委常委隋忠誠。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／長沙報導

2026海峽兩岸（湖南）青年交流發展大會（下簡稱「青交會」）今（16）日在長沙開幕，對於中共中央台辦在鄭習會後發布的「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，湖南方面表態呼應，強調將認真落實該措施，並持續深化湘台各領域交流合作。

大陸國台辦副主任趙世通、湖南省委常委隋忠誠、國民黨中常委兼青工總會總會長鄭任宗出席活動開幕式並致辭，湖南省台辦主任馮海燕、大陸全國台企聯會長李政宏、國民黨中常委高思博等500餘名兩岸青年代表、企業家、創新創業團隊等參加。值得注意的是，三位致辭者都不約而同提到了鄭習會。

隋忠誠致辭表示，4月10號，習近平會見鄭麗文率領的國民黨訪問團，就兩岸關係的發展提出了4點意見。今天湖南舉辦青年交流發展大會，就是深入貫徹習近平講話精神的務實舉措，是深化湘台青年交流合作，推動兩岸青年攜手成長的載體。

隋忠誠指出，湖南將認真落實中共中央台辦最新發布的十項促進兩岸交流合作的政策措施，持續深化湘台各領域交流合作，用心用情服務台胞台商台青，為增進兩岸同胞親情福祉，促進兩岸關係和平發展，貢獻湖南力量。

隋忠誠表示，熱誠歡迎台灣青年到湖南求學深造，湖南將持續推動包括中南大學、湖南大學等11所高校，面向台灣地區招收學生，積極落實便利台生入學的待遇和政策；熱情歡迎台灣青年到湖南創業就業，湖南有堅實的產業基礎，活躍的創新氛圍，給力的政策支持和暖心的保姆式服務，將為創新創業提供廣闊舞台。

▲湖南省台辦主任馮海燕。（圖／記者陳冠宇攝）

馮海燕說，青年是兩岸關係和平發展、融合發展的生力軍，近年來湖南持續搭建交流平台，通過舉辦湘台會、炎帝神農文化交流大會、海峽兩岸少數民族音樂節、台灣學生愛在芒果暑期實習等一系列交流活動，吸納越來越多台灣青年朋友走進湖南、了解湖南、扎根湖南。

馮海燕提到，當前湖南正在建設年輕人友好省份，著力打造政策機遇疊加和低成本創業、高品質生活的良好環境，這為廣大的台灣青年朋友提供了更多的發展機遇。這次交流大會以「友好湖南、青春湘約」為主題，包含了藝術、潮流文化、職業文化、創新創業等一系列交流活動。希望兩岸青年朋友們深入交流，建立友誼，相互成就。

▼2026海峽兩岸（湖南）青年交流發展大會在長沙開幕。（圖／記者陳冠宇攝）